Lelaki pernah dijel gesa kematian Puan Halimah hadapi tuduhan baru
Apr 24, 2026 | 3:44 PM
Vickreman Harvey Chettiar menghadapi lapan tuduhan selepas dia hadir di mahkamah pada Mac. - Foto ST
Seorang lelaki yang dipenjarakan pada 2025 kerana menggesa kematian Presiden ketika itu, Puan Halimah Yacob, kini berdepan enam pertuduhan tambahan setelah didakwa melakukan kesalahan baharu selepas dibebaskan.
Pada 24 April, Vickreman Harvey Chettiar, 35 tahun, didakwa atas satu pertuduhan mencederakan, dua pertuduhan gangguan, dan tiga pertuduhan menggunakan kekerasan jenayah terhadap pegawai polis.
