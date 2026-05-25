Lim Chu Kang: Tanah selatan diwarta bagi pertahanan, tanah di utara bagi pertanian

Tanah pertanian di selatan Lim Chu Kang akan diwarta bagi kegunaan pertahanan dalam masa terdekat, manakala kawasan tentera di utara, berdekatan ladang sedia ada, kini dirancang untuk diperuntukkan semula bagi menghidupkan semula pertanian di masa hadapan.

Penyatuan ladang di utara ini adalah nadi utama Pelan Induk Lim Chu Kang, iaitu hab agromakanan berteknologi tinggi yang tergendala sejak diumumkan pada 2020.

Keputusan peralihan guna tanah ini diumumkan secara bersama pada 25 Mei oleh empat entiti utama: Agensi Makanan Singapura (SFA), Kementerian Pertahanan (Mindef), Lembaga Taman Negara (NParks), dan Penguasa Tanah Singapura (SLA).

“(Langkah ini) membolehkan pemerintah meneroka bagaimana penempatan bersama secara fizikal bagi ladang makanan dan bukan makanan di utara Lim Chu Kang dapat memanfaatkan kemudahan bersama serta perancangan prasarana bersepadu bagi operasi lebih cekap, logistik lebih baik, dan pengurangan kos pengeluaran,” tambah agensi tersebut.

Ladang terjejas di bahagian selatan boleh terus beroperasi di tapak sedia ada sehingga tempoh pajakan tanah mereka tamat menjelang pertengahan 2030-an, sebelum tanah berkenaan diserahkan semula untuk penggabungan bagi kegunaan ketenteraan.

Terletak indah di sepanjang Neo Tiew Lane dan Neo Tiew Road, bidang tanah di selatan ini kini menjadi tempat bernaung bagi lima pemegang pajakan utama yang menyumbang kepada landskap pertanian tempatan selama ini.

Mereka merangkumi Seng Choon Farm, Bollywood Farms, Gan Aquarium Fish Farm, Gallop Kranji Farm Resort, serta Malaysian Feedmills Farms yang turut menempatkan beberapa pengusaha lain di bawah naungan pajakannya.

Pihak berkuasa menyatakan bahawa tiada sebarang penamatan awal akan dikenakan, sekali gus menghormati setiap detik tempoh pajakan sedia ada bagi memberi ruang buat para pengusaha merancang masa depan mereka.

Bagi pengusaha yang ingin meneruskan legasi mereka, pembidaan tanah baharu adalah laluan yang perlu ditempuh, memandangkan tiada jaminan pemindahan automatik ke zon utara disediakan dalam peralihan besa

Matlamat pengeluaran tempatan Singapura menjelang 2035 - untuk menghasilkan 20 peratus serat domestik - telah mengambil kira pertukaran guna tanah di Lim Chu Kang, ujar agensi itu.

Justeru, impak penutupan ladang yang terjejas tidak dijangka mengganggu bekalan makanan negara secara menyeluruh.

Namun, senja pajakan kian mendekati bagi beberapa nama utama: Bollywood Farms dan Gan Aquarium bakal tamat Disember 2026, diikuti Gallop Kranji Farm Resort pada Mac 2027.

Menurut SFA, para pengusaha ini sudah dimaklumkan sejak 2020 bahawa tiada lagi lanjutan tempoh pajakan akan dipertimbangkan.

Seng Choon, salah satu daripada tiga ladang telur negara, akan menamatkan pajakan pada 2036, manakala Malaysian Feedmills Farms pada 2037.

Kedua-dua syarikat telah menerima notis penamatan sekurang-kurangnya 10 tahun lebih awal.

Agensi berkaitan menjelaskan, penyusunan semula guna tanah yang diumumkan 25 Mei adalah inti sari proses perancangan induk Lim Chu Kang.

Pada 2020, SFA berkata sekitar 390 hektar tanah di kawasan tersebut – yang terbentang dari berhampiran Paya Simpanan Sungei Buloh hingga ke selatan Lim Chu Kang – akan diletakkan di bawah pelan induk bagi mewujudkan sebuah “kelompok agromakanan berteknologi tinggi, berproduktiviti tinggi, dan cekap sumber”.

Ia kemudian dilaporkan pada 2024 bahawa kerja pembangunan bagi pelan induk itu, yang sepatutnya bermula pada tahun berkenaan, telah ditangguhkan.

Dengan lebih banyak tanah diwarta untuk pertanian di bahagian utara, masih belum jelas bagaimana profil pelan induk tersebut akan berubah.