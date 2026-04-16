S’pura iktiraf pengasingan kawasan EU; import daging, telur lebih fleksibel
S’pura kini boleh import daging, telur dari tiga lagi negara EU
Apr 16, 2026 | 7:27 PM
Singapura mengimport 90 peratus daripada bekalan makanannya termasuk telur. - Foto fail
Sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempelbagaikan dan mengembangkan sumber makanan Singapura, negara ini tidak lama lagi akan mendapatkan produk daging dan telur daripada tiga negara anggota Kesatuan Eropah (EU) yang baru diluluskan – Greece, Lithuania dan Latvia.
Negara-negara itu dimasukkan ke dalam senarai negara yang diluluskan sebagai sebahagian daripada semakan berterusan permohonan eksport negara anggota EU, kata Agensi Makanan Singapura (SFA) dan Kesatuan Eropah di Singapura dalam satu kenyataan bersama pada 16 April.
SFA tarik balik 2 lagi produk susu formula kandung toksin ‘cereulide’Mar 15, 2026 | 9:54 PM
SFA: 2 produk snek Milo ditarik balik, mungkin kandung bahan getahFeb 14, 2026 | 4:41 PM
Meski tidak wajib, gerai makanan boleh cetak gred SFA untuk dipaparFeb 4, 2026 | 5:19 PM