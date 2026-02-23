SPH Logo mobile
Lisa Haryono: Dari pentas tempatan ke konsert antarabangsa

Singapura
Pengguna Berdaftar

penyanyimuzikKonsert
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
ISMAWATI ISMAIL
ISMAWATI ISMAIL

Lisa Haryono
Lisa Haryono membawakan empat lagu, termasuk solo ‘Your Love’ dan ‘Valentine’, serta duet bersama John Trones, ‘Destiny’ dan ‘The Gift’. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA

Penyanyi dan pemuzik yang berpangkalan di Singapura, Lisa Haryono, 33 tahun, meluaskan pengalaman muziknya dari pentas tempatan ke konsert antarabangsa Jim Brickman (penggubah lagu dan pemain piano dari Amerika Syarikat) pada 6 Februari di Panggung Capitol.

Minatnya terhadap muzik berputik sejak kecil apabila ibunya mendaftarkannya dalam kegiatan muzik ketika masih menetap di Indonesia.

penyanyimuzikKonsert
