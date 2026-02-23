Lisa Haryono: Dari pentas tempatan ke konsert antarabangsa
Lisa Haryono: Dari pentas tempatan ke konsert antarabangsa
Feb 23, 2026 | 5:30 AM
Lisa Haryono membawakan empat lagu, termasuk solo ‘Your Love’ dan ‘Valentine’, serta duet bersama John Trones, ‘Destiny’ dan ‘The Gift’. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Penyanyi dan pemuzik yang berpangkalan di Singapura, Lisa Haryono, 33 tahun, meluaskan pengalaman muziknya dari pentas tempatan ke konsert antarabangsa Jim Brickman (penggubah lagu dan pemain piano dari Amerika Syarikat) pada 6 Februari di Panggung Capitol.
Minatnya terhadap muzik berputik sejak kecil apabila ibunya mendaftarkannya dalam kegiatan muzik ketika masih menetap di Indonesia.
