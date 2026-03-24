London terima Hadiah Bandar Dunia Lee Kuan Yew 2026
Diiktiraf atas keupayaan perbaharui, laksana perubahan bagi kota yang padat dibangunkan
Mar 24, 2026 | 7:33 PM
London dianugerahkan Hadiah Bandar Dunia Lee Kuan Yew 2026, diiktiraf sebagai kota yang mencerminkan daya inovasi cemerlang, tadbir urus berkesan dan kepimpinan strategik dalam mengatasi cabaran bandar. - Foto URA
Kota London di Britian telah dianugerahkan Hadiah Bandar Dunia Lee Kuan Yew 2026.
Ia merupakan edisi kelapan bagi anugerah antarabangsa dwitahunan tersebut bagi mengiktiraf kota yang mencerminkan daya inovasi cemerlang, tadbir urus berkesan dan kepimpinan strategik dalam mengatasi cabaran bandar.
Pelan disemak semula bagi CBD kedua S’pura, dimula dengan tawaran tapak putih di JurongMar 17, 2026 | 6:22 PM
Changi sekali lagi dinobat Lapangan Terbang Terbaik Dunia 2026Mar 19, 2026 | 4:50 PM