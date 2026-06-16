Dua bas dua tingkat SBS Transit yang membawa 12 penumpang terlibat dalam kemalangan di Tampines Avenue 7 pada 5 Ogos 2025. Akibat perlanggaran itu, cermin depan dan pintu salah sebuah bas rosak, manakala tingkap belakang tingkat atas bas kedua pecah sehingga menampakkan barisan tempat duduk terakhir. - Foto fail

Dua bas dua tingkat SBS Transit yang membawa 12 penumpang terlibat dalam kemalangan di Tampines Avenue 7 pada 5 Ogos 2025. Akibat perlanggaran itu, cermin depan dan pintu salah sebuah bas rosak, manakala tingkap belakang tingkat atas bas kedua pecah sehingga menampakkan barisan tempat duduk terakhir. - Foto fail

Lonjakan kemalangan bas awam: LTA tingkatkan langkah keselamatan Pihak berkuasa perketat piawaian latihan serta pengawasan selepas rekod nahas serius meningkat ketara pada 2025

Bilangan kemalangan serius melibatkan bas awam mencatatkan peningkatan ketara pada 2025, dengan rekod 234 kes berbanding 185 kes pada 2024.

Kadar kemalangan yang menyaksikan kapten bas didapati bersalah turut melonjak sebanyak 19 peratus kepada 111 kes pada 2025, berbanding 93 kes pada tahun sebelumnya.

Menjawab pertanyaan Berita Harian (BH) pada 12 Jun, Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) menjelaskan bahawa “perubahan dalam jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya yang melibatkan bas awam harus dilihat dalam konteks rangkaian bas yang semakin berkembang,” merangkumi pertambahan jumlah bas, jarak perjalanan, dan trafik yang lebih padat.

Respons daripada LTA ini menyusuli beberapa kes kemalangan bas awam yang melibatkan pejalan kaki sejak beberapa bulan kebelakangan ini.

Buat masa ini, terdapat empat pengendali bas awam: Go Ahead Singapore, SBS Transit, SMRT Buses, dan Tower Transit Singapore.

Pada 27 Mei, seorang penumpang dikejarkan ke hospital susulan kemalangan membabitkan bas Tower Transit dengan sebuah bas privet di Sembawang.

Pada 18 April, sebuah bas dua tingkat SBS Transit yang dipandu oleh seorang lelaki berusia 71 tahun merempuh pembahagi jalan lalu melanggar sebuah kereta di Pasir Ris.

Pada 27 Mac pula, seorang penumpang dibawa ke hospital selepas kemalangan membabitkan sebuah bas dengan sebuah trak di Lornie Road.

Dalam tempoh yang sama, seorang pemandu bas SBS Transit berusia 74 tahun terperangkap di tempat duduknya selepas bas yang dipandu merempuh belakang sebuah lori di Upper East Coast Road.

Menjawab pertanyaan BH, LTA melaporkan 51 kemalangan serius membabitkan bas awam sepanjang tiga bulan pertama 2026, dengan kira-kira separuh daripadanya berpunca daripada kesilapan kapten bas.

“LTA bekerjasama rapat dengan pengendali pengangkutan awam untuk meningkatkan keselamatan bas. Kapten bas menjalani latihan intensif sebelum mengendalikan perkhidmatan bas awam, termasuk latihan bilik darjah dan praktikal, pengenalan laluan dan penilaian.

“Pengendali pengangkutan awam dan Akademi Bas Singapura juga menjalankan latihan ulang kaji secara berkala dan taklimat keselamatan untuk kapten bas,” kata LTA.

Isu keselamatan ini turut dibangkitkan semasa sidang Parlimen pada 5 Mei, apabila Anggota Parlimen (AP) Cik Valerie Lee (GRC Pasir Ris-Changi) meminta perincian mengenai kemalangan yang melibatkan kapten bas mengikut kumpulan umur.

Dalam jawapan bertulisnya, Pemangku Menteri Pengangkutan, Encik Jeffrey Siow, menjelaskan bahawa sejak 2023, purata 51 kemalangan serius setiap tahun berpunca daripada kapten bas berusia 50 tahun ke bawah.

Bagi kumpulan umur lain, sebanyak 27 kemalangan melibatkan kapten bas berusia 51 hingga 60 tahun, 20 kes bagi kumpulan 61 hingga 70 tahun, dan tiga kes bagi mereka yang berusia 71 tahun ke atas.

Encik Siow berkata: “Berdasarkan bilangan kapten bas dalam setiap kumpulan umur, kapten bas berumur 61 tahun ke atas lebih cenderung terlibat dalam kemalangan serius, walaupun perbezaannya secara mutlak adalah kecil.”

Beliau turut menekankan keperluan penilaian perubatan bagi kapten bas berusia 50 tahun ke atas semasa pembaharuan lesen vokasional untuk memastikan kesihatan mereka terjaga.

Sementara itu, LTA telah mempertingkatkan latihan keselamatan, termasuk teori, praktikal, dan penilaian laluan, selaras dengan cadangan Pasukan Petugas Tiga Pihak Keselamatan Bas sejak Mac 2025.

Langkah ini merangkumi penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesedaran situasi pemandu, penambahbaikan waktu rehat, serta latihan wajib bagi mereka yang terlibat dalam kemalangan.

LTA menegaskan bahawa tindakan tegas, termasuk pemberian mata demerit dan penggantungan lesen, akan dikenakan terhadap sebarang pelanggaran peraturan lalu lintas.

Mengenai tanggungjawab kos dan pengurusan selepas kemalangan, LTA menjelaskan bahawa di bawah model kontrak, LTA memiliki aset bas manakala pengendali bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan.

“Pengendali bas awam bertanggungjawab untuk menyelenggara bas termasuk menjalankan pembaikan selepas kemalangan,” jelas LTA.

Pengendali yang gagal mematuhi standard penyelenggaraan, keselamatan, dan operasi yang ditetapkan boleh dikenakan penalti kewangan atau tindakan kawal selia.

Sementara itu, statistik tahunan Polis Trafik menunjukkan trend membimbangkan pada 2025, dengan jumlah kematian akibat kemalangan jalan raya mencapai paras tertinggi dalam tempoh sedekad.

Seramai 149 orang terkorban pada 2025 berbanding 142 orang pada 2024.