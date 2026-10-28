Sebuah lorong berbasikal khas di Seletar akan menjadi lebih dua kali ganda panjangnya menjelang suku pertama 2027, dengan kerja pembinaan dijadualkan bermula pada November.

Lorong Berbasikal Khas Hari Ahad, yang kini sepanjang 4.6 kilometer, akan dilanjutkan untuk merangkumi Seletar Aerospace Drive dan Punggol Barat Drive, kata Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) dalam satu kenyataan pada 28 Oktober.

Setelah siap, ia akan berukuran 11.2 kilometer, menawarkan penunggang basikal “laluan yang lebih panjang dan berterusan”, tambah LTA.

Percubaan untuk sebuah lorong berbasikal khas di atas jalan raya bermula pada 16 Oktober 2022.

Lorong itu dibuka pada pagi Ahad antara 5 pagi dengan 11 pagi.

Pada waktu tersebut, hanya bas dan penunggang basikal dibenarkan menggunakan lorong itu, dan tiada had saiz kumpulan bagi penunggang basikal.

LTA berkata matlamatnya adalah untuk menilai kebolehlaksanaan menyediakan ruang jalan khusus bagi kumpulan penunggang basikal pada waktu trafik lengang.

Inisiatif Lorong Berbasikal Khas dilaksanakan secara tetap pada April 2023.

LTA berkata ia telah digunakan dengan baik sejak dilaksanakan, dengan keadaan trafik dan operasi bas kekal lancar.

Laluan berbasikal yang dilanjutkan itu akan menggunakan reka bentuk dan garis panduan operasi lorong sedia ada, dengan garisan lorong biru digunakan untuk menandakan tempat penunggang basikal harus berbasikal.

Namun, garisan lorong biru terputus-putus, serta garisan melintang merah akan digunakan berhampiran persimpangan dan pintu masuk bangunan.

Garisan melintang membantu dalam mengawal selia, memandu atau memberi amaran kepada pemandu di persimpangan dan lintasan.

LTA berkata pemandu kenderaan masih boleh membelok di tempat lorong berbasikal itu yang beroperasi pada Ahad, namun mereka perlu berhati-hati kerana penunggang basikal dan bas mungkin menggunakan lorong tersebut.

LTA berkata: “Penunggang basikal diingatkan supaya kekal dalam lorong berbasikal dan mematuhi isyarat lalu lintas.

“Semasa waktu lorong berbasikal khas itu tidak beroperasi, penunggang basikal diingatkan dengan tegas supaya mematuhi peraturan berbasikal, termasuk saiz kumpulan dan peraturan lalu lintas.”