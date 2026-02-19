LTA anugerah dua kontrak nilai $735j bagi lanjutan Laluan Downtown Kerja pembinaan bagi dua stesen baru akan mula suka kedua 2026

Dalam kenyataan pada 19 Februari, LTA menyatakan bahawa kontrak pertama, bagi reka bentuk dan pembinaan stesen bawah tanah DE1, di sepanjang Sungei Kadut Avenue, telah dimenangi oleh syarikat Woh Hup Engineering Pte Ltd dengan nilai sekitar $285 juta.

Kontrak kedua, bagi reka bentuk dan pembinaan stesen pertukaran NS6/DE2 di laluan DTL2e, dianugerahkan kepada usaha sama antara Samwoh Corporation Pte Ltd dengan China Communications Construction Company Limited (Cawangan Singapura).

Kontrak bernilai sekitar $450 juta itu merangkumi pembinaan stesen DE2 bawah tanah di Laluan Downtown (DTL) serta stesen NS6 atas tanah yang bersambung, terletak di antara stesen Yew Tee dengan stesen Kranji di Laluan Utara-Selatan (NSL).

LTA menjangkakan kerja-kerja pembinaan bagi stesen DE1 dan NS6/DE2 akan bermula pada suku kedua 2026.

Sasaran LTA adalah untuk menyiapkan pembinaan dan memulakan perkhidmatan penumpang DTL2e menjelang tahun 2035.

DTL2e merangkumi tiga buah stesen – stesen pertama (DE1) selepas stesen Bukit Panjang merupakan stesen bawah tanah yang terletak di sepanjang Sungei Kadut Avenue.

Terminal terakhir baru bagi DTL adalah DE2 yang dihubungkan dengan stesen NS6.

Menurut LTA, apabila siap kelak, DTL2e akan meningkatkan ketersambungan rel di kawasan barat laut, serta mengurangkan masa perjalanan bagi penumpang yang berulang-alik dari bahagian utara dan barat laut Singapura.

“Ia juga akan memberikan akses yang lebih baik ke kawasan pertumbuhan sedia ada dan baru seperti Yew Tee dan Sungei Kadut Eco-District masa hadapan, serta kemudahan rekreasi seperti Rail Corridor dan Penghubung Taman Pang Sua,” kata LTA.

Terletak di sepanjang Sungei Kadut Avenue dan Sungei Kadut Central masing-masing, stesen DE1 dan NS6/DE2 akan dibina secara serentak menggunakan Struktur Penahan dan Penstabil Tanah (ERSS) berikutan keadaan tanah yang kompleks seperti granit keras di kawasan tersebut.

“Bagi mengurangkan kesan kepada penumpang NSL, LTA akan merancang dan menyelaraskan kerja dengan agensi berkaitan serta operator NSL, SMRT, untuk menjalankan kerja-kerja ini di luar waktu operasi,” tambah LTA.

Dalam pada itu, ia akan bekerjasama rapat dengan pihak berkepentingan untuk menyediakan semua langkah mitigasi yang diperlukan bagi mengawal habuk dan bunyi pembinaan, serta memastikan keselamatan dan kawalan vektor sentiasa terjamin semasa tempoh pembinaan.