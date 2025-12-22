Dengan penambahan Trans-Cab dan Geolah, kini terdapat tujuh pengendali perkhidmatan e-hailing (menempah kenderaan secara dalam talian) yang memiliki lesen penuh di Singapura. - Foto ST

Trans-Cab dan Geolah kini mendapat lesen penuh sebagai pengendali perkhidmatan e-hailing (menempah kenderaan secara dalam talian), beberapa hari sebelum permit sementara setahun tamat pada akhir 2025.

Kedua-dua pengendali itu sebaris dengan CDG Zig, Grab, Ryde, Tada dan Gojek sebagai pemegang lesen penuh perkhidmatan e-hailing. Lesen-lesen tersebut sah sehingga 31 Disember 2027.

Trans-Cab, syarikat teksi ketiga terbesar di Singapura dengan 1,948 kenderaan, dan Geolah, sebuah syarikat teknologi yang menawarkan limosin serta penghantaran bungkusan melalui aplikasi, telah menerima permit sementara setahun daripada Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) pada 1 Januari.

Permit itu, lapor The Straits Times (ST), bertujuan memberi ruang kepada mereka meningkatkan operasi, mencapai piawaian keselamatan dan perkhidmatan sebelum dipertimbangkan untuk lesen penuh selama tiga tahun.

Dalam kenyataan pada 22 Disember, LTA berkata: “Sepanjang 2025, kedua-dua pengendali telah membuktikan kemampuan mereka memenuhi piawaian kawal selia LTA untuk memegang lesen penuh.”

Pengendali dengan 800 kenderaan atau lebih di platform mereka mesti mematuhi syarat pelesenan LTA bagi perkhidmatan pengangkutan dari satu lokasi ke lokasi lain di Singapura.

Laporan kualiti perkhidmatan e-hailing LTA menilai tiga kriteria: kadar kemalangan, kadar kesalahan, dan kadar lulus pemeriksaan kali pertama.

Berdasarkan laporan September (data terkini), Trans-Cab dan Geolah telah memenuhi piawaian bagi kadar kemalangan dan kadar kesalahan.

Untuk kadar kemalangan, kenderaan sewaan persendirian tidak boleh mencatatkan lebih satu kemalangan dalam 100,000 perjalanan pertama, dan tidak melebihi 0.5 bagi setiap 100,000 perjalanan seterusnya.

Bagi kadar kesalahan, hadnya ialah tidak melebihi enam mata demerit dalam 100,000 perjalanan pertama, dan tidak melebihi tiga mata demerit bagi setiap 100,000 perjalanan seterusnya.

Trans-Cab juga berjaya memenuhi piawaian kadar kelulusan pemeriksaan kali pertama, namun Geolah tidak, seiring dengan Ryde sebagai satu-satunya pengendali lain yang gagal.

Piawaian itu memerlukan sekurang-kurangnya 90 peratus kenderaan e-hailing lulus pemeriksaan berkala pada percubaan pertama.

Sehingga 30 September, terdapat 61,856 kenderaan sewaan persendirian yang boleh digunakan untuk menyediakan perkhidmatan e-hailing.