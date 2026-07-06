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Lulusan SUTD tekad bantu belia berisiko temui arah hidup
Lulusan SUTD tekad bantu belia berisiko temui arah hidup
Dari pelajar kurang motivasi, semangat membara menjadi pemimpin belia
Lulusan SUTD tekad bantu belia berisiko temui arah hidup
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Jul 6, 2026 | 5:30 AM
Walaupun ramai mahasiswa menumpukan perhatian kepada memburu kelayakan akademik, Encik Muhammad Irfan Djuanda, memilih meluangkan sebahagian besar masanya berbakti kepada masyarakat.
Menerusi Program Pemimpin Pasukan Belia (YCLP), satu program pembangunan kepimpinan masyarakat selama sembilan atau 12 bulan bagi belia berusia dari 17 hingga 25 tahun, peserta dikehendaki merancang dan melaksanakan satu projek khidmat masyarakat bagi membantu golongan memerlukan.
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