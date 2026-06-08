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Lulusan TP manfaat Transkrip Kemahiran papar kekuatan kepada bakal majikan
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Lulusan TP manfaat Transkrip Kemahiran papar kekuatan kepada bakal majikan
Dokumen menyeluruh senarai daya kepimpinan, nilai murni dan sumbangan lulusan di luar bilik darjah untuk permohonan kerja; diperkenal bagi kohort pertama lulusan TP pada 2026
Lulusan TP manfaat Transkrip Kemahiran papar kekuatan kepada bakal majikan
Encik Aniq Sufirizan Fariq (kanan) yang akan meneruskan pengajian dalam bidang kejururawatan di Institut Teknologi Singapura (SIT), menerima Diploma Bioteknologi Perubatan daripada Pengarah Sekolah Sains Gunaan di Politeknik Temasek (TP), Dr Goh Lay Beng. - Foto POLITEKNIK TEMASEK
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Jun 8, 2026 | 5:30 AM
Ketika meninjau Transkrip Kemahiran yang diterimanya buat kali pertama, Encik Aniq Sufirizan Fariq, tidak menyangka begitu banyak aspek perjalanan hidupnya di Politeknik Temasek (TP) dirakamkan dalam satu dokumen lengkap.
Perkembangan Encik Aniq, 21 tahun, lulusan Diploma Bioteknologi Perubatan, dalam aspek pengalaman kepimpinan, penglibatan masyarakat dan kemahiran insaniah, semuanya dicatat dan dikenal pasti penyelianya semasa latihan industri.
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