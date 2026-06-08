Ketika meninjau Transkrip Kemahiran yang diterimanya buat kali pertama, Encik Aniq Sufirizan Fariq, tidak menyangka begitu banyak aspek perjalanan hidupnya di Politeknik Temasek (TP) dirakamkan dalam satu dokumen lengkap.

Perkembangan Encik Aniq, 21 tahun, lulusan Diploma Bioteknologi Perubatan, dalam aspek pengalaman kepimpinan, penglibatan masyarakat dan kemahiran insaniah, semuanya dicatat dan dikenal pasti penyelianya semasa latihan industri.

Laporan berkaitan
Lulusan terbaik RP pernah ditolak beberapa sekolah menengah S’puraMay 11, 2026 | 5:30 AM
Kerja sukarelawan bulatkan tekad jadi doktor Aug 14, 2025 | 3:47 PM
Jururawat berpengalaman tekad dalami bidang dialisis seiring perkembangan teknologiMay 8, 2026 | 7:18 PM
temasek polyPOLYnursesit