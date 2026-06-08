Encik Aniq Sufirizan Fariq (kanan) yang akan meneruskan pengajian dalam bidang kejururawatan di Institut Teknologi Singapura (SIT), menerima Diploma Bioteknologi Perubatan daripada Pengarah Sekolah Sains Gunaan di Politeknik Temasek (TP), Dr Goh Lay Beng. - Foto POLITEKNIK TEMASEK