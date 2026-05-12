Madrasah Al-Ma’arif sasar forum bagi kumpul lebih $10,000; bantu pelajar, bangun prasarana
May 12, 2026 | 6:06 PM
Forum bertajuk ‘Tarbiyah Sepanjang Zaman Membina Generasi Rabbani’ yang menampilkan Ustazah Shameem Sultanah dan Ustazah Hamidunnisah Md Hussein sebagai penceramah bakal berlangsung pada 16 Mei di Masjid Yusof Ishak. - Foto MADRASAH AL-MA’ARIF AL-ISLAMIAH
Madrasah Al-Ma’arif Al-Islamiah menyasarkan kutipan dana melebihi $10,000 untuk membiayai keperluan teras: bantuan pendidikan dan sokongan pelajar, pembangunan infrastruktur serta inisiatif pembelajaran digital, kata mudirah madrasah, Ustazah Maisarah Kasim
Usaha pengumpulan dana sedang giat dijalankan termasuk pelancaran kupon amal Beriani Dum Masjid Khalid berharga $15, serta jualan makanan di Masjid Yusof Ishak, kesemuanya bersempena penganjuran sulung Forum Minda Muslimah pada 16 Mei.
