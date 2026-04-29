Dua madrasah S’pura jalani peralihan kepimpinan
Apr 29, 2026 | 3:10 PM
Mulai Julai 2026, Madrasah Aljunied Al-Islamiah (MAA) dan Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah (MAI) bakal menyaksikan perubahan kepimpinan. Pengetua MAA, Encik Herman Cher Ma’in, 59 tahun, (paling kiri) akan digantikan oleh Ustaz Dr Afif Pasuni, 44 tahun (paling kanan). Pengetua MAI, Cik Aisha Abdul Manaf, 62 tahun (dua dari kiri) pula akan digantikan oleh Encik Abdul Ghani Mohammad Isa, 45 tahun (dua dari kanan). - Foto BH oleh ADAM MIFZAL MD FAIZAL
Madrasah Aljunied Al-Islamiah (MAA) dan Madrasah Al-Arabiah Al-Islamiah (MAI) bakal menyaksikan perubahan kepimpinan mulai 1 Julai 2026.
Pengetua Madrasah Aljunied Al-Islamiah (MAA), Encik Herman Cher Ma’in akan digantikan Naib Pengetua, Ustaz Dr Afif Pasuni.
