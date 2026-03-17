Pihak yang menerima ‘perintah mahkamah’ palsu akan diarahkan untuk memindahkan wang ke akaun bank bagi mengelakkan tindakan undang-undang. - Foto FACEBOOK SG COURTS

Jika anda menerima ‘perintah mahkamah’ yang mengarahkan anda memindahkan wang ke akaun bank untuk mengelakkan tindakan undang-undang, jangan beri respons kepadanya.

Dalam satu hantaran Facebook pada 16 Mac, Mahkamah Singapura berkata ia telah dimaklumkan mengenai satu penipuan yang melibatkan perintah palsu tersebut.

Ia menambah pihaknya tidak mengeluarkan perintah melalui WhatsApp atau Telegram, dan juga tidak meminta pemindahan wang daripada orang awam melalui telefon atau e-mel.

Mahkamah Singapura juga tidak pernah meminta maklumat log masuk akaun bank, tambahnya.

Mereka yang berasa ragu-ragu boleh mengesahkan perintah mahkamah melalui portal Arahan Mahkamah Sahih (ACO) di www.courtorders.gov.sg

Mahkamah Singapura menasihatkan orang ramai supaya melaporkan sebarang notis mencurigakan yang dikatakan daripada mahkamah kepada talian ScamShield di 1799.

Jumlah kes penipuan yang menyamar sebagai pegawai pemerintah meningkat dua kali ganda daripada 1,504 kes pada 2024 kepada 3,363 kes pada 2025.

Jumlah kerugian akibat penipuan tersebut juga meningkat dengan ketara, sekitar 60 peratus daripada $151.3 juta pada 2024 kepada $242.9 juta pada 2025.