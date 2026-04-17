Mahkamah Syariah lantik 2 hakam wanita buat kali pertama
Mahkamah Syariah lantik 2 hakam wanita buat kali pertama
Jumlah hakam naik daripada 18 kepada 22, Wakil Kanak-kanak (RC) naik daripada 2 kepada 4 anggota, cermin permintaan bertambah
Apr 17, 2026 | 5:18 PM
Mahkamah Syariah lantik 2 hakam wanita buat kali pertama
Panel hakam atau penimbang tara perkahwinan di Mahkamah Syariah (SYC) telah ditambah daripada 18 kepada 22 anggota, termasuk dua hakam wanita yang dilantik dalam panel hakam buat kali pertama di Singapura.
Hakam ialah ustaz atau ustazah yang menguruskan proses perceraian di SYC.
