Enterprise Singapore dan CapitaLand Investment melancarkan Retail Maverick Challenge pada Jun 2025, dan salah satu pemenangnya ialah Maison Q, terkenal dengan pakaian kanak-kanak terbalik serta rekaan asli yang teliti. Konsep kedai interaktif mereka membolehkan pelanggan mereka pakaian tersuai mengikut pilihan mereka sendiri. - Foto BH oleh KHALID BABA

Ingin menjadikan pengalaman membeli-belah lebih interaktif, Cik Suhana Ab, 45, pengasas Maison Q, jenama pakaian kanak-kanak tempatan, mencipta konsep kedai yang membolehkan pelanggan menghasilkan pakaian tersuai, memilih daripada pelbagai rekaan sedia ada.

Konsep ini diiktiraf sebagai salah satu pemenang Retail Maverick Challenge, membolehkan Maison Q menerima pengecualian sewa selama setahun untuk membuka kedai fizikal pertama mereka.

Lebih 200 peruncit Singapura dari pelbagai industri, termasuk makanan dan minuman, fesyen, dan kesihatan, menyertai pertandingan ini.

Secara lebih terperinci, ‘Reversible Bar’ Maison Q menawarkan 25-30 corak untuk dipilih dan yang kemudiannya dicetak pada siluet pakaian pilihan. Pelanggan bebas menyesuaikan pakaian, seperti memilih rekaan berlengan, tanpa lengan, atau skirt bertingkat.

‘Reversible Bar’ juga membolehkan penambahan pompom dan lining, serta menawarkan saiz yang lebih besar untuk kanak-kanak berumur 8-14 tahun.

Lebih menarik, ia turut memberi peluang kepada ibu bapa mencipta pakaian sedondon dengan anak-anak mereka.

Setelah pilihan corak dan rekaan dibuat, pesanan akan dihantar kepada pereka dan pembekal. Maison Q kemudian akan menghantar pakaian tersebut kepada pelanggan atau pelanggan boleh mengambilnya di kedai.

Selain itu, perkhidmatan ‘Dress-Your-Plushie’ membolehkan pelanggan menghias bear plushie dengan corak yang sama.

Buat masa ini, Maison Q beroperasi tanpa kedai sendiri, menjual produk melalui peruncit besar seperti Tangs di VivoCity dan kedai cenderamata di Zoo Singapura.

Dengan adanya kedai tetap, Cik Suhana berkongsi, Maison Q dapat memperkenalkan pelbagai perkhidmatan tersuai seperti ‘Reversible Bar’ dan ‘Dress-Your-Plushie’ kepada pelanggan.

Pertandingan ini dianjurkan oleh Enterprise Singapore dan CapitaLand Investment, di mana pemenang Retail Maverick akan menikmati pengecualian sewa setahun di pusat membeli-belah Raffles City Singapore atau Bugis Junction.

EnterpriseSG juga menyediakan sokongan kewangan sehingga 50 peratus daripada kos permulaan, dengan had maksimum S$300,000.

Tahun ini, terdapat dua pemenang. Pemenang lain ialah Mighty Jaxx, terkenal dengan koleksi mainan tempatan. Mereka telah mencipta konsep kedai yang mempunyai ciri realiti terimbuh atau pun ‘augmented reality’ dan gamifikasi.

Cik Suhana berkata, ruang kedai ini, digabungkan dengan pengalaman peribadi yang ditawarkan, membolehkan Maison Q ‘mengenali pelanggan dengan lebih baik’.

Beliau turut menekankan bagaimana sokongan kewangan dan pengecualian sewa meletakkan jenama itu dalam kedudukan lebih kukuh untuk membina model runcit mampan yang mampu menampung kos sewa masa depan.

“Disebabkan pengecualian sewa pada tahun pertama, kami mempunyai lebih masa untuk mempelajari apa yang berkesan dan apa yang boleh diperbaiki tanpa risau tentang kos ini pada tahun pertama.

Cik Suhana memulakan jenamanya pada 2015 selepas sedekad bekerja dalam bidang kewartawanan, ketika anak perempuannya baru berusia dua tahun.

Beliau berhasrat menghasilkan pakaian kanak-kanak yang “bertahan lama dan tidak lapuk dek zaman,” kongsi beliau.

“Kami mencipta koleksi yang evergreen, tidak terpengaruh dengan fesyen sementara, dan dihasilkan dengan kualiti tinggi supaya pakaian itu boleh diwariskan kepada adik-beradik lain.