Trend baju sedondon pikat hati seisi keluarga

Gaya Hidup
Koleksi sempena perayaan boleh digayakan sepanjang tahun 
INSPO GAYAsedondonfesyenbatikbutik pakaianFESYEN; BATIK
Feb 3, 2026 | 5:30 AM
HAKIM NORMAN HASSAN
HAKIM NORMAN HASSAN

Desleen Yeo, YeoMama Batik, pakaian sendondon, family matching sets
Cik Desleen Yeo (barisan belakang, lima dari kiri) bersama anggota keluarganya memakai koleksi pakaian sedondon rekaan YeoMama Batik. - Foto YEOMAMA BATIK

Kalau bercakap mengenai pakaian sedondon, ramai orang akan memikirkan tentang Hari Raya apabila kebanyakan keluarga yang menyambutnya memilih untuk memakai baju kurung dengan warna atau corak yang sama.

Namun, trend pakaian sedondon telah berkembang dengan banyak jenama fesyen menghasilkan pakaian sedondon untuk seisi keluarga yang sesuai dipakai tidak kira bagi menghadiri majlis formal atau dalam suasana santai.

