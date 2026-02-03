Pengguna Berdaftar
Trend baju sedondon pikat hati seisi keluarga
Koleksi sempena perayaan boleh digayakan sepanjang tahun
Feb 3, 2026 | 5:30 AM
Cik Desleen Yeo (barisan belakang, lima dari kiri) bersama anggota keluarganya memakai koleksi pakaian sedondon rekaan YeoMama Batik. - Foto YEOMAMA BATIK
Kalau bercakap mengenai pakaian sedondon, ramai orang akan memikirkan tentang Hari Raya apabila kebanyakan keluarga yang menyambutnya memilih untuk memakai baju kurung dengan warna atau corak yang sama.
Namun, trend pakaian sedondon telah berkembang dengan banyak jenama fesyen menghasilkan pakaian sedondon untuk seisi keluarga yang sesuai dipakai tidak kira bagi menghadiri majlis formal atau dalam suasana santai.
