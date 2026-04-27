Satu-satunya akhbar bahasa Tamil di Singapura, Tamil Murasu (TM), menganjurkan majlis Murasu 360 bagi menutup tirai Festival Bahasa Tamil (TLF) 2026 di Kelab Perkhidmatan Awam (CSC) di Tessensohn Road, berdekatan Farrer Park, pada 26 April.

Ini merupakan kali pertama majlis seumpama itu diadakan untuk menyingkap detik-detik penting semasa TLF, yang berlangsung selama sebulan bermula 29 Mac.

Laporan berkaitan
Shazza ‘wajah’ BH dalam kempen terbaru dekati golongan mudaDec 26, 2025 | 3:20 PM
Janil: Kaum, agama kekal penting dalam bangun identiti S’puraOct 1, 2025 | 6:57 PM
Bahasa IbundaTAMIL BH