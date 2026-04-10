Masjid Alkaff Kampung Melayu giat sokong projek peningkatan, masih perlu dana $5j
50 sukarelawan masjid turun padang pada 10 April dalam usaha pastikan pembangunan masjid kekal selesa, relevan bagi generasi akan datang
Apr 10, 2026 | 5:30 AM
Sukarelawan masjid (kiri) di Masjid Darul Aman mengumpul dana dalam satu usaha kutipan derma serata negara pada 2025. Dedikasi dan sokongan masyarakat Islam dalam menjayakan projek pembangunan ini amat dihargai. - Foto MASJID ALKAFF KAMPUNG MELAYU
Masjid Alkaff Kampung Melayu terus giat mempergiat usaha menyokong Projek Peningkatan Masjid (MUP).
Usaha ini dilaksanakan melalui penyertaan aktif dalam program kutipan dana masjid serata negara, atau Islandwide Mosque Collection 2026.
