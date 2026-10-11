Para pegawai SCDF masuk secara paksa ke dalam kedai kopi berkenaan dan memadamkan kebakaran menggunakan dua jet air. Seorang daripada individu yang dipindahkan itu telah dibawa ke Hospital Besar Ng Teng Fong.



Punca kebakaran masih disiasat, kata SCDF.



Dalam satu catatan Facebook, Anggota Parlimen Hong Kah North, Encik Lee Hong Chuang berkata beliau telah mengunjungi blok terjejas itu. Beliau mendapati “tiada kesan ketara” ke atas penduduk yang tinggal di tingkat dua.



“Bagaimanapun, di satu unit, saya dapat rasakan lantainya agak hangat. Saya menasihati keluarga itu supaya lebih berhati-hati dan menjauhkan anak kecil mereka dari lantai dapur buat masa ini, memandangkan kulit kanak-kanak lebih sensitif pada haba,” katanya.



Encik Lee juga berkata: “Di sebalik kerosakan fizikal dalam kedai kopi ini, kita juga mesti ingat pada mereka yang nyawa serta mata pencariannya telah terjejas.”



Tambah beliau, di sebalik setiap gerai terdapat individu dan keluarga yang bekerja keras, yang memerlukan sedikit masa untuk membersihkan kawasan dan bermula semula.



“Simpati saya bersama pemilik kedai kopi, semua pemilik gerai, pekerja mereka dan setiap orang yang terjejas oleh kejadian malang ini,” katanya.