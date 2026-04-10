Topic followed successfullyGo to BHku
Bapa jadi inspirasi anak sertai Projek Dian
Bapa jadi inspirasi anak sertai Projek Dian
Apr 10, 2026 | 8:30 PM
Bapa jadi inspirasi anak sertai Projek Dian
Encik Hashim Yusof, sukarelawan Projek Dian merupakan pendorong utama anaknya, Cik Nur Afiah Hashim (kiri) dan Cik Nur Izzah Hashim, untuk turut menyumbang tenaga kepada projek itu. - Foto BH oleh KHALID BABA
Jurulatih bengkel pendidikan, Encik Hashim Yusof, merupakan antara beberapa individu dalam masyarakat Melayu/Islam yang ditampilkan Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, dalam ucapannya di Perjumpaan Hari Raya Menteri pada 10 April.
Encik Hashim sukarelawan Projek Dian, melawat keluarga di flat sewa untuk memupuk hubungan dan memberi sokongan kepada mereka.
