Turut sama bergambar bersama mualaf yang akan menunaikan ibadah umrah secara percuma ialah Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tujuh dari kanan) dan Presiden Darul Arqam Singapura (MCAS), Encik Muhammad Imran Kuna (enam dari kanan). - Foto MCAS

Turut sama bergambar bersama mualaf yang akan menunaikan ibadah umrah secara percuma ialah Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tujuh dari kanan) dan Presiden Darul Arqam Singapura (MCAS), Encik Muhammad Imran Kuna (enam dari kanan). - Foto MCAS

Seramai 81 mualaf berangkat untuk menunaikan ibadah umrah pada pagi 17 Disember bersama rombongan Darul Arqam Singapura (MCAS). - Foto MCAS

Seramai 81 mualaf berangkat untuk menunaikan ibadah umrah pada pagi 17 Disember bersama rombongan Darul Arqam Singapura (MCAS). - Foto MCAS

Turut sama bergambar bersama mualaf yang akan menunaikan ibadah umrah secara percuma ialah Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tujuh dari kanan) dan Presiden Darul Arqam Singapura (MCAS), Encik Muhammad Imran Kuna (enam dari kanan). - Foto MCAS

Turut sama bergambar bersama mualaf yang akan menunaikan ibadah umrah secara percuma ialah Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tujuh dari kanan) dan Presiden Darul Arqam Singapura (MCAS), Encik Muhammad Imran Kuna (enam dari kanan). - Foto MCAS

Seramai 81 mualaf berangkat untuk menunaikan ibadah umrah pada pagi 17 Disember bersama rombongan Darul Arqam Singapura (MCAS). - Foto MCAS

Seramai 81 mualaf berangkat untuk menunaikan ibadah umrah pada pagi 17 Disember bersama rombongan Darul Arqam Singapura (MCAS). - Foto MCAS

Turut sama bergambar bersama mualaf yang akan menunaikan ibadah umrah secara percuma ialah Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tujuh dari kanan) dan Presiden Darul Arqam Singapura (MCAS), Encik Muhammad Imran Kuna (enam dari kanan). - Foto MCAS

Turut sama bergambar bersama mualaf yang akan menunaikan ibadah umrah secara percuma ialah Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (tujuh dari kanan) dan Presiden Darul Arqam Singapura (MCAS), Encik Muhammad Imran Kuna (enam dari kanan). - Foto MCAS

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Rasa syukur menyelubungi 81 mualaf yang berpeluang mengerjakan ibadah umrah dan berangkat dari Terminal 1, Lapangan Terbang Changi, di bawah rombongan Darul Arqam Singapura (MCAS), pada pagi 17 Disember.

Daripada jumlah itu, 25 anggota jemaah, termasuk enam kanak-kanak berusia antara lima dengan 12 tahun, dipilih untuk menunaikan umrah secara percuma bersama rombongan itu.

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, turut hadir untuk menghimpunkan doa terbaik sebelum kesemua anggota jemaah berlepas untuk ibadah mereka.

Di bawah program MCAS ini, jemaah dibekalkan dengan barangan keperluan umrah seperti kain ihram, telekung dan bagasi, selain buku panduan, serta ditemani asatizah yang berperanan sebagai mutawif, atau pembimbing, sepanjang perjalanan dan pelaksanaan umrah di Tanah Suci.

Melahirkan penghargaannya ketika ditemui Berita Harian (BH), Pengurus Kanan Korporat dan Kewangan MCAS, Encik Razali Tompang, berkata program tersebut direalisasikan hasil derma dan sokongan masyarakat Islam di Singapura.

Katanya: “Program Umrah Sulung MCAS 2025 direka khas untuk ‘saudara baru’ yang memeluk agama Islam atau mualaf, bagi memberikan mereka perjalanan rohani yang lengkap dan bimbingan sepenuhnya.

“Ramai daripada mereka menghadapi cabaran untuk menunaikan umrah kerana kekangan kewangan dan kurang pengetahuan tentang ibadah ini,” ujar Encik Razali.

Dengan sumbangan masyarakat Islam di Singapura, ia telah membolehkan seramai 31 mualaf yang kurang berkemampuan untuk menunaikan ibadah ini secara percuma, tambahnya.

“Kami amat menghargai kemurahan hati masyarakat yang menjadikan perjalanan bermakna ini satu kenyataan,” katanya.