Faishal nasihat jemaah haji S’pura jaga kebajikan, hadapi cuaca terik Turut galak jemaah tunjuk semangat kebersamaan, ihsan dan saling ambil berat

Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, mengingatkan jemaah haji agar terus menjaga kebajikan fizikal, mental dan rohani mereka, terutamanya dalam keadaan cuaca semasa.

Dr Faishal, juga selaku Ketua Delegasi Haji 2026, telah menemui jemaah Singapura pada 21 Mei lalu.

Beliau turut menggalakkan jemaah untuk terus menyuburkan semangat kebersamaan, ihsan dan saling mengambil berat sepanjang perjalanan suci ini.

Ini melalui saling menjaga antara satu sama lain, mengamalkan sikap sabar dan berbuat baik, serta mengekalkan nilai murni dan kelakuan terpuji yang mencerminkan masyarakat Islam Singapura.

Perkara itu dikongsikan oleh Majlis Ugama Islam Singapura (Muis) menerusi satu hantaran di Facebook pada 22 Mei.

Menukil apa yang disampaikan Dr Faishal, Muis menulis:

“Selaras dengan nasihat utama yang dikongsikan semasa Simposium Haji Perdana baru-baru ini serta taklimat oleh pihak berkuasa Arab Saudi, jemaah digalakkan untuk memastikan badan kekal hidrat.

“(Ini di samping) mengurangkan aktiviti di luar antara 10 pagi hingga 4 petang, dan mengelakkan diri daripada terdedah kepada pancaran matahari buat tempoh yang lama.”

Dr Faishal menemui jemaah Singapura di musala hotel penginapan mereka – sebuah ruang kongsi untuk mereka berkumpul setiap hari bagi menunaikan solat, mendengar tazkirah dan meluangkan masa untuk bermuhasabah sepanjang perjalanan haji mereka.

Menerusi laman syarikat ramalan cuaca Amerika, AccuWeather, cuaca di Makkah bagi beberapa hari berikutnya akan mencecah lebih daripada 40 darjah Celsius.

Maka, penting bagi jemaah menjaga kebajikan mereka bagi mengharungi ibadah haji di sana.

Sebelum ini pada 20 Mei, Dr Faishal telah menghadiri Simposium Haji bersama menteri dan ketua delegasi haji dari seluruh dunia, yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah (Mohu).

Ia bertujuan membincangkan persiapan haji serta keperluan jemaah.