Manisnya sahur bersama Zhulkarnain, Dr Tan di Masjid Al-Khair

Masyarakat

Manisnya sahur bersama Zhulkarnain, Dr Tan di Masjid Al-Khair

Mar 9, 2026 | 1:25 PM
SYED MUHAMMAD FIRDAUS
SYED MUHAMMAD FIRDAUS

Manisnya sahur bersama Zhulkarnain, Dr Tan di Masjid Al-Khair

Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan, bersongkok hitam), berswafoto bersama Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng (kiri), semasa menghadiri majlis sahur di Masjid Al-Khair pada pagi 9 Mac.
Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan, bersongkok hitam), berswafoto bersama Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng (kiri), semasa menghadiri majlis sahur di Masjid Al-Khair pada pagi 9 Mac. - Foto FACEBOOK ZHULKARNAIN ABDUL RAHIM

“Sahur di masjid lebih manis kerana kita makan bersama-sama,” ujar Anggota Parlimen (AP) bagi GRC Chua Chu Kang, Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, dalam satu hantaran Facebook pada 9 Mac.

Beliau, yang juga Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), turut berkongsi gambar dirinya bersama Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng, semasa menikmati sahur di Masjid Al-Khair pada pagi itu.

Ketika dihubungi Berita Harian (BH), Encik Zhulkarnain berkata mendedahkan bahawa Dr Tan ingin berpuasa pada hari tersebut, sambil menambah, “Nanti kami akan berbuka sekali lagi di Masjid Al-Khair.”

RamadansahurMasjid Al-Khair
