Menteri Negara (Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Ehwal Luar), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim (kanan, bersongkok hitam), berswafoto bersama Menteri Tenaga Manusia, Dr Tan See Leng (kiri), semasa menghadiri majlis sahur di Masjid Al-Khair pada pagi 9 Mac. - Foto FACEBOOK ZHULKARNAIN ABDUL RAHIM