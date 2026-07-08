Buat julung-julung kalinya, orang ramai berpeluang menyalurkan idea dan mencorak Pesta Cahaya Hari Raya 2027 menerusi rekaan mereka sendiri, yang kemudian diterjemahkan menjadi rekaan lampu hiasan di sekitar Geylang Serai, sempena Ramadan dan Hari Raya tahun 2027.

Inisiatif bertemakanRaya Bagi Saya’ itu menggalakkan peserta berkongsi takrifan peribadi mereka tentang Hari Raya, melalui kisah, tradisi dan kenangan yang dekat di hati mereka, termasuk detik berkumpul bersama keluarga, amalan turun-temurun, semangat kejiranan, serta nilai kasih sayang dan kebersamaan.

Menurut satu kenyataan bersama Wisma Geylang Serai (WGS) dan Persatuan Rakyat (PA), inisiatif itu diharap dapat menjadikan sambutan Hari Raya lebih terangkum dan dipacu masyarakat, di samping memberi peluang kepada orang ramai menyumbang kepada acara yang sekian lama menjadi antara simbol paling ikonik musim perayaan di Singapura.

Pengurus Besar WGS, Encik Mokhtar Jaffar, berkata Pesta Cahaya Hari Raya 2027 itu bukan sekadar paparan lampu hiasan tetapi mencerminkan kisah, tradisi dan pengalaman bersama yang menyatukan masyarakat setiap tahun.

“Melalui panggilan terbuka yang kali pertama diadakan ini, kami berharap dapat mengajak semua yang menganggap Singapura sebagai kediaman mereka, untuk menjadi sebahagian daripada kisah tersebut, dengan berkongsi takrifan mereka tentang makna Hari Raya.

“Kami berharap dapat melihat pelbagai idea dan perspektif yang akan membantu mencorak sambutan Hari Raya 2027,” katanya.

Penyertaan dibuka kepada semua tanpa mengira usia, latar belakang seni atau pengalaman dalam bidang reka bentuk.

Bagaimanapun, peserta dikehendaki mengemukakan dua rekaan gerbang utama dan satu rekaan gerbang kecil, menggunakan templat rasmi yang disediakan.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
Kelas Zumba GKS diadakan secara mingguan di gelanggang badminton di Woodlands Drive 16 kini menghimpunkan sekitar 20 anggota berusia antara lewat 30 tahun hingga lewat 70 tahun.

Zumba rancak dengan dangdut, Bollywood, seragam merah jambu

Jul 8, 2026 | 6:52 PM
Nilai portfolio bersih, Temasek

Nilai portfolio Temasek naik $49b kepada rekod tertinggi $518b

Jul 8, 2026 | 6:14 PM
Onn Hafiz Ghazi, Barisan Nasional

Onn Hafiz rela tidak jadi Menteri Besar daripada duduk semeja dengan DAP

Jun 8, 2026 | 4:16 PM
rumah tangga, suami, nafkah isteri

Tanggungjawab suami dalam perspektif Islam

Feb 27, 2026 | 5:30 AM
GSA, pakej haji 2026, naik hampir $3,000 

Muis lulus 25 pakej haji dari 9 GSA; harga purata naik hampir $3,000

Nov 27, 2025 | 5:17 PM
Kisah Nabi Nuh as mengingatkan bahawa keimanan dan ketaatan kepada Allah swt adalah pelindung sejati dalam kehidupan.

Iktibar daripada kisah Nabi Nuh

Aug 24, 2025 | 5:30 AM
PERLU KEKAL RELEVAN: Encik Chan (kanan) dalam sesi soal jawabnya bersama moderator Cik Priscillia Yeong yang merupakan mantan Timbalan Pengarah Rekaan, Pembangunan, dan Kerjasama Institut Pembelajaran Dewasa Universiti Sains Sosial Singapura. Encik Chan berkata setiap individu perlu mengalihkan penetapan mindanya kepada sikap perlu "bertindak segera" untuk menyasarkan kepada apa yang perlu dicapai bagi memastikan dirinya kekal relevan. - Foto IPS

Chun Sing: Segerakan belajar sepanjang hayat agar kekal relevan

Jan 6, 2023 | 5:30 AM
Sesi podcast Berita Harian menjelang pilihan raya Indonesia dihos bersama oleh (dari kiri) Timbalan Editor Berita, Cik Nur Adilah Mahbob dan Editor Bersekutu, Encik Mohd Nizam Ismail, bersama-sama panel penganalisis  Ehwal Antarabangsa di Solaris Strategies Singapore, Dr Mustafa Izzuddin; Dr Pradana Boy Zulian, Ketua Pusat Pengajian Islam dan Falsafah Universiti Muhammadiyah di Malang, Indonesia, dan Koresponden Berita Harian di Jakarta, Cik Ismira Lutfia Tisnadibrata yang menyertai podcast menerusi Zoom (kaca tv).

Kesan pilihan raya Indonesia bagi S’pura

Feb 13, 2024 | 5:30 AM

Rekaan boleh dihasilkan dalam pelbagai medium termasuk ilustrasi digital, kerja seni lukisan tangan atau gabungan media, dan perlu disertakan dengan penerangan ringkas mengenai inspirasi di sebalik rekaan tersebut.

Rekaan yang dipilih akan diolah menjadi rekaan hiasan pemasangan lampu sekitar Geylang Serai itu.

Pemenang peraduan bakal menerima hadiah serta diundang bagi menghadiri majlis pelancaran Pesta Cahaya Hari Raya 2027.

Orang ramai yang berminat boleh mendapatkan maklumat lanjut dan mengemukakan penyertaan menerusi saluran rasmi WGS.

Penyertaan dibuka hingga 19 Julai 2026, pada 11.59 malam.

“Melalui panggilan terbuka yang kali pertama diadakan ini, kami berharap dapat mengajak semua yang menganggap Singapura sebagai kediaman mereka, untuk menjadi sebahagian daripada kisah tersebut, dengan berkongsi takrifan mereka tentang makna Hari Raya.”
Encik Mokhtar Jaffar, Pengurus Besar Wisma Geylang Serai (WGS).
Laporan berkaitan
Festival Dikir S’pura kembali lagi sempena sambutan 50 tahun dikir barat di S’puraJun 3, 2026 | 10:47 PM
Jalur Budaya Geylang Serai bakal lebih meriah, dinamikJan 10, 2026 | 9:01 PM
artsWisma GeylangHari Raya Aidilfitri