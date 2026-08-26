Pemilik kucing yang belum memasang mikrocip dan mendapatkan lesen bagi haiwan peliharaan mereka digesa berbuat demikian secepat mungkin, sebelum tempoh peralihan rangka kerja pengurusan kucing berakhir pada 31 Ogos.

Kata Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi:

“Mulai 1 September, ia akan merupakan satu kesalahan bagi pemilik kucing memelihara kucing yang tidak mempunyai lesen.

“Jadi saya syorkan bagi pemilik kucing untuk mendaftarkan kucing mereka, mendapatkan lesen, meletakkan mikrocip secepat mungkin,” ujar Dr Syed Harun.

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Dr Syed Harun berkata rangka kerja itu bukan sekadar bertujuan mengawal pemilikan kucing, bahkan mahu meningkatkan kebajikan haiwan serta menggalakkan pemilikan yang bertanggungjawab.

Pendaftaran dan pemasangan mikrocip, misalnya, membolehkan kucing yang hilang dikenal pasti dan dikembalikan kepada pemilik dengan lebih mudah.

Beliau turut memberi jaminan kepada pemilik yang bimbang mengenai proses memasang mikrocip bahawa prosedurnya ringkas.

Menurut Dr Syed Harun lagi, saiz mikrocip tersebut hanya seperti sebutir beras, yang dimasukkan di bawah kulit kucing, dan prosesnya mengambil masa beberapa saat tanpa memerlukan bius.

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Bagi keluarga berpendapatan rendah pula, terdapat sokongan untuk membantu mereka melakukan proses mengembiri dan memasang mikrocip pada kucing peliharaan.

Lebih 5,200 kucing sejauh ini telah menjalani proses pensterilan di bawah program sokongan tersebut.

Dr Syed Harun turut menekankan pentingnya memasang jaring keselamatan di rumah kerana kucing secara semula jadi gemar meneroka.

Langkah itu dapat mengelakkan kucing daripada terjatuh dari tempat tinggi, selain memastikan haiwan peliharaan tidak mengganggu jiran atau persekitaran.

Dr Syed Harun berkata matlamat keseluruhan rangka kerja itu adalah untuk memupuk pemilikan kucing yang bertanggungjawab, membaiki kebajikan haiwan serta menjaga kesihatan awam dan haiwan.

Ia juga diharap dapat meningkatkan sikap ihsan masyarakat terhadap haiwan peliharaan.

Pemilik yang mempunyai lebih daripada dua kucing turut digesa mendapatkan lesen yang diperlukan sebelum 31 Ogos.

“Mulai 1 September 2026, ia akan merupakan satu kesalahan bagi pemilik kucing memelihara kucing yang tidak mempunyai lesen. Jadi saya syorkan bagi pemilik kucing untuk mendaftarkan kucing mereka, mendapatkan lesen, meletakkan mikrocip secepat mungkin.”
 Setiausaha Parlimen Kanan (Pendidikan merangkap Pembangunan Negara), Dr Syed Harun Alhabsyi.
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