Pensyarah kanan NIE Sa’eda Buang bakal bersara 1 Mei
Roszalina Rawi ambil alih tugas sebagai Penolong Ketua (Bahasa Melayu)
Apr 22, 2026 | 8:14 PM
Penolong Ketua (Bahasa Melayu) bagi Jabatan Bahasa dan Budaya Asia di Institut Pendidikan Nasional (NIE)-Universiti Teknologi Nanyang (NTU), Dr Sa’eda Buang, bakal menamatkan khidmat pada 1 Mei ini, selepas lebih dua dekad mencurah bakti dalam bidang pendidikan guru dan kesusasteraan Melayu.
Tokoh yang turut dikenali sebagai penyair serta penulis cerpen dan sajak yang telah memenangi pelbagai anugerah sastera dan persuratan itu akan digantikan oleh Pensyarah Bahagian Bahasa dan Kebudayaan Melayu, Jabatan Bahasa dan Kebudayaan Asia di NIE-NTU, Dr Roszalina Rawi.
