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Podcast Madrasah Alsagoff: Budaya Melayu tidak pudar, sekadar ‘ubah wajah’
Podcast Madrasah Alsagoff: Budaya Melayu tidak pudar, sekadar ‘ubah wajah’
Podcast Madrasah Alsagoff: Budaya Melayu tidak pudar, sekadar ‘ubah wajah’
Pasukan Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, yang dianggotai (barisan belakang, dari kiri) Sharifah Maryam Syed Mustafa Alsagoff, Nur ‘Aisyah Humairaa’ Zulkifle, (barisan depan, dari kiri) Nor’Atifah Qeisya Muhammad Syafie, Nur Darwisyah Mohammad Alnizom dan Maisarah Haziqah Mohamed Fahmy, muncul Naib Juara pertandingan sulung, ‘Piala Podcast’, anjuran bersama Berita Harian (BH) dan Institut Millennia (MI) pada 4 Julai. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
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Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Budaya Melayu tidak pudar, cuma cara generasi muda mengekspresikannya semakin berubah mengikut konteks dunia moden.
Begitulah kesimpulan enam pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, selepas mengupas persoalan identiti Melayu menerusi podcast mereka, Wanita Melayu Terakhir, dan dinobatkan Naib Juara Piala Podcast, anjuran bersama Berita Harian (BH) dan Institut Millennia (MI) pada 4 Julai.
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