Pasukan Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, yang dianggotai (barisan belakang, dari kiri) Sharifah Maryam Syed Mustafa Alsagoff, Nur ‘Aisyah Humairaa’ Zulkifle, (barisan depan, dari kiri) Nor’Atifah Qeisya Muhammad Syafie, Nur Darwisyah Mohammad Alnizom dan Maisarah Haziqah Mohamed Fahmy, muncul Naib Juara pertandingan sulung, ‘Piala Podcast’, anjuran bersama Berita Harian (BH) dan Institut Millennia (MI) pada 4 Julai. - Foto BH oleh FANDY RAZAK