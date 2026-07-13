Budaya Melayu tidak pudar, cuma cara generasi muda mengekspresikannya semakin berubah mengikut konteks dunia moden.

Begitulah kesimpulan enam pelajar Madrasah Alsagoff Al-Arabiah, selepas mengupas persoalan identiti Melayu menerusi podcast mereka, Wanita Melayu Terakhir, dan dinobatkan Naib Juara Piala Podcast, anjuran bersama Berita Harian (BH) dan Institut Millennia (MI) pada 4 Julai.

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