Apabila Muhammad Seto Sulistiyo Nugroho berpindah dari Indonesia ke Singapura, beliau mendapati permainan tradisional Melayu seperti benteng, congkak dan batu seremban, yang lazim dimainkan di kawasan kejiranan di tanah airnya, jarang kelihatan di sini kecuali semasa acara seperti Hari Keharmonian Kaum di sekolah.