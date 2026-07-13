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Rindu permainan tradisional cetus ilham hasil podcast warisan Melayu
Rindu permainan tradisional cetus ilham hasil podcast warisan Melayu
Rindu permainan tradisional cetus ilham hasil podcast warisan Melayu
Pelajar Maktab Rendah Anderson Serangoon (ASRJC), Muhammad Seto Sulistiyo Nugroho, mewakili pasukannya ketika menerima Anugerah Tempat Ketiga dalam pertandingan ‘Piala Podcast’, hasil podcast ‘Gegar GenZ’, yang mengupas peranan generasi muda dalam melestarikan budaya Melayu dalam era digital. - Foto BH oleh FANDY RAZAK
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Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Apabila Muhammad Seto Sulistiyo Nugroho berpindah dari Indonesia ke Singapura, beliau mendapati permainan tradisional Melayu seperti benteng, congkak dan batu seremban, yang lazim dimainkan di kawasan kejiranan di tanah airnya, jarang kelihatan di sini kecuali semasa acara seperti Hari Keharmonian Kaum di sekolah.
Pemerhatian tersebut menjadi ilham kepada pelajar berusia 17 tahun daripada Maktab Rendah Anderson Serangoon (ASRJC) itu bagi menghasilkan podcast, yang turut mengupas bagaimana permainan digital semakin mengubah cara remaja berhibur dan berinteraksi.
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