Staf Sarjan Kanan Abdul Khair Abdul Jalil yang telah berkhidmat selama hampir 13 tahun di bawah Pasukan Operasi Khas (SOC). - Foto BH oleh KHALID BABA

Polis Pasukan Operasi Khas belajar erti sabar, disiplin semasa Ramadan Hanya minum seteguk air, makan kurma jika perlu ronda semasa berbuka

Tatkala matahari mula terbenam dan kebanyakan keluarga berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa, Staf Sarjan Kanan Abdul Khair Abdul Jalil, ada kalanya masih meronda di jalan raya.

Malah, sajian berbuka puasa beliau sekadar beberapa biji kurma dan seteguk air di dalam kenderaan taktikal, sebelum beliau dan rakan sepasukan bergegas menyahut panggilan tugas seterusnya.

Begitulah rutin yang dilalui pegawai Pasukan Operasi Khas (SOC) setiap kali menjelang Ramadan, yang disifatkannya sebagai bulan yang memperkukuh disiplin diri serta daya tahan.

Sepanjang Ramadan, beliau perlu menyesuaikan rutin harian dengan tuntutan syif yang boleh menjangkau sehingga 24 jam. Ini termasuk mengatur waktu sahur, solat serta tempoh rehat di antara rondaan yang sentiasa berubah mengikut keperluan operasi.

Setiap syif selama 24 jam itu berlangsung sekitar dua kali seminggu, satu rutin yang telah dilaluinya selama hampir 13 tahun dalam perkhidmatan di SOC.

“Kadangkala saya sempat berbuka bersama rakan sepasukan di lokasi menunggu. Tetapi jika sedang meronda, saya berbuka secara ringkas di dalam kenderaan taktikal dengan kurma dan air,” kata pegawai berusia 36 tahun itu.

Bagi Encik Khair, berpuasa sambil menjalankan tugas bukan sekadar cabaran fizikal, malah menjadi peluang menguatkan ketahanan mental sebagai pegawai polis.

“Ramadan mengajar saya untuk lebih berdisiplin dan fokus. Mengurus tenaga sepanjang syif panjang bukan mudah, tetapi ia menjadikan saya lebih tahan lasak,” katanya.

Mengurus waktu sahur pula memerlukan perancangan teliti, terutama ketika bertugas syif malam. Ada kalanya beliau menetapkan penggera untuk bangun bersahur walaupun hanya sempat berehat beberapa jam.

“Saya cuba memilih makanan yang memberi tenaga lebih lama seperti oat, pisang dan kurma. Persiapan awal sangat penting, terutama apabila tahu syif yang menanti agak mencabar,” katanya.

Dalam pada itu, beliau berkata semangat setiakawan dalam kalangan rakan sepasukan banyak membantu memudahkan urusan berpuasa ketika bertugas.

Menurutnya, rakan sekerja sering mengambil alih beberapa tugasan apabila waktu berbuka hampir tiba supaya beliau dapat meluangkan beberapa minit untuk berbuka atau menunaikan solat.

Latihan yang dijalani pegawai Pasukan Operasi Khas (SOC) seperti Staf Sarjan Kanan Abdul Khair Abdul Jalil. - Foto BH oleh KHALID BABA

Ketika mengimbas kembali pengalaman bertugas yang tidak boleh dilupakan, beliau berkata:

“Kami sedang menangani satu kes ketika syif malam yang sibuk apabila saya sedar waktu sahur hanya tinggal kira-kira sejam sahaja lagi. Masalahnya, kami masih perlu kekal bertugas dan tidak boleh meninggalkan lokasi.”

Tambahnya, beliau bersama beberapa pegawai Muslim lain mula berasa risau.

“Jika terlepas sahur, kami perlu berpuasa sepanjang hari keesokan harinya tanpa sempat makan apa-apa,” katanya.

“Namun, pada ketika itulah bekas pegawai pemerintah (OC) saya, yang bukan beragama Islam, menyedari kekhuatiran yang ada dalam pasukannya itu.

“Beliau mengesan kebimbangan kami dan apabila memahami keadaan sebenar, beliau segera membantu. Malah, beliau menyusun semula tugasan supaya setiap daripada mereka dapat bergilir-gilir makan sahur tanpa menjejas operasi yang sedang dijalankan.

“Bagi saya, tindakan itu sangat bermakna kerana beliau dengan cepat memahami keadaan kami dan tampil membantu. Detik seperti itu juga mengingatkan betapa bangganya saya dapat bekerja dengan rakan sekerja yang begitu prihatin dan sentiasa saling menjaga antara satu sama lain,” kata beliau.

Bagi Encik Khair, pengalaman berpuasa sambil bertugas setiap tahun juga memberi perspektif baharu terhadap peranannya sebagai pegawai polis.