SalamSG: Sebahagian daging korban 2026 diagih ke Gaza
Apr 9, 2026 | 8:16 PM
Sebahagian daging korban daripada khidmat korban luar negara di bawah inisiatif SalamSG Korban 2026 akan diproses dan dimasukkan ke dalam tin sebelum diagih kepada masyarakat yang terjejas di Gaza.
Sumbangan itu diperuntukkan secara bersama daripada peserta korban sebelum diproses dan dihantar, kata jawatankuasa kecil SalamSG Korban dalam satu kenyataan pada 9 April.
Dua lagi masjid tawar korban secara langsung, jadikan 7 kesemuanyaApr 9, 2026 | 6:57 PM