Topic followed successfullyGo to BHku
Seni awam satukan bapa, anak autisme dalam misi galak bantu golongan memerlukan
Seni awam satukan bapa, anak autisme dalam misi galak bantu golongan memerlukan
Kempen GiraffeSG@Central ketengah arca bangku pupuk keterangkuman
Apr 9, 2026 | 8:00 PM
Seni awam satukan bapa, anak autisme dalam misi galak bantu golongan memerlukan
Bangku seni awam berbentuk zirafah yang dipasang di VivoCity sempena GiraffeSG@Central anjuran Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) Central Singapura menjadi peluang kali pertama beliau berkarya bersama anaknya, Mohammed Budiman Kamal, 18 tahun, yang berada dalam spektrum autisme dan tidak verbal. - Foto BH oleh NUR DIYANA TAHA
Berita Harian (BH) mengetengahkan dua karya seni awam sempena Kempen GiraffeSG@Central, anjuran Majlis Pembangunan Masyarakat (CDC) Central Singapore, oleh artis daripada latar belakang berbeza. Kerja seni ini mengajak masyarakat agar lebih prihatin, terangkum dan berani tampil membantu orang lain dalam kehidupan seharian.
Bagi artis veteran seperti pengasas syarikat kesenian, Kamal Arts Limited, Kamal Dollah, sebuah bangku seni awam berbentuk zirafah yang dihasilkan di pusat membeli-belah VivoCity, menjadi peluang pertama beliau berkarya bersama anak istimewanya, Mohammed Budiman Kamal.
Laporan berkaitan
Amad bangkit semangat, ‘Mendewasa’ dengan karya sentuh jiwaFeb 2, 2026 | 5:30 AM
Bola lantai semakin mengakar dalam masyarakat, dari keluarga hingga ke sekolahFeb 1, 2026 | 5:30 AM