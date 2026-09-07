Dua basikal yang tersadai di rumah seorang sahabat menjadi pencetus idea kepada Encik Iskandar Wachi, 56 tahun untuk memikirkan bagaimana sukan boleh dimanfaatkan bagi meningkatkan kesedaran tentang barah.

Ketika menziarahi sahabat baiknya yang menghidap barah tahap empat selepas pandemik Covid-19, Encik Iskandar terlihat dua basikal itu yang dibeli rakannya bersama isteri selepas rakannya mula disahkan menghidap barah tahap satu.

Niat rakannya pada mulanya adalah untuk mula bersenam dan berbasikal bersama isteri.

Namun, apabila beliau datang menziarahi rakannya itu, keadaannya sudah merosot sehingga tidak lagi mampu mengangkat basikal tersebut.

Pengalaman itu, ditambah dengan kehilangan beberapa rakan lain akibat barah, mendorong Encik Iskandar bertanya kepada dirinya: “Boleh tak kita buat sesuatu untuk meningkatkan kesedaran tentang barah?”

Daripada persoalan itulah lahir SPOrT Cancer Project pada 2023, satu usaha yang menggabungkan pertandingan sukan dengan pendidikan mengenai barah.

Menurut Encik Iskandar, nama SPOrT membawa idea ‘spot cancer’ atau mengesan barah lebih awal.

Justeru, setiap acara yang dianjurkan bukan sekadar pertandingan, tetapi turut diselitkan dengan maklumat dan aktiviti berkaitan barah, termasuk kepentingan pengesanan awal serta saluran sokongan yang boleh dimanfaatkan pesakit dan penjaga mereka.

Dana yang dikumpulkan menerusi acara itu pula disalurkan kepada Persatuan Ain yang menyediakan sokongan kepada pesakit barah dan penjaga mereka.

Usaha itu bermula dengan acara berbasikal pada 2023 yang menarik sekitar 250 peserta.

Ia kemudian diteruskan dengan futsal pada 2024, manakala pada 2025, pasukan itu menganjurkan pertandingan boling dan sepak takraw.

Pertandingan sepak takraw selama dua hari itu menyaksikan penyertaan sebanyak 64 regu.

Tahun ini (2026), acara boling telah diadakan pada Mei lalu, disusuli acara berbasikal pada 13 September, dengan pertandingan futsal dan sepak takraw menyusul selepas itu.

Setiap jenis sukan mempunyai jawatankuasa tersendiri, sementara Encik Iskandar menyelia keseluruhan projek.

Antara detik yang paling menguatkan semangatnya adalah semasa persiapan bagi acara berbasikal tahun ini.

Seorang peserta menemuinya selepas mesyuarat dan berkongsi bahawa beliau sendiri menghidap barah, namun masih terus berbasikal walaupun sudah hidup dengan penyakit itu selama sekitar 10 tahun.

“Walaupun beliau masih sakit, beliau teruskan aktiviti itu. Itu bagi saya satu perkara yang beri semangat untuk saya teruskan usaha ini bersama kawan,” kongsi Encik Iskandar yang bekerja sebagai juruukur di sebuah syarikat minyak dan gas.

Beliau sendiri bukan asing dengan kerja kemasyarakatan setelah mula terlibat sejak berusia sekitar 16 atau 17 tahun menerusi kegiatan masjid, forum serta usaha mengumpul dana bagi badan amal seperti Lembaga Biasiswa Kenangan Maulud (LBKM).

Antara acara yang bakal dianjurkan ialah Pertandingan Futsal Amal Cikgu Sies Senan, yang turut mengenang sumbangan Cikgu Sies kepada pembangunan bola sepak dan golongan muda.