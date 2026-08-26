Sebanyak empat-episod dan bertajuk ‘Purr-Aturan’ Baru si Bulu, mini-series bagi meningkatkan kesedaran mengenai perlunya pemilik kucing memasang mikrocip dan mendapatkan lesen bagi haiwan peliharaan mereka diterbitkan BH dengan kerjasama Perkhidmatan Haiwan dan Veterinar (AVS). - Foto BH