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Tonton mini-series ‘Purr-Aturan Baru Si Bulu’ terbitan BH
Sebanyak empat-episod dan bertajuk ‘Purr-Aturan’ Baru si Bulu, mini-series bagi meningkatkan kesedaran mengenai perlunya pemilik kucing memasang mikrocip dan mendapatkan lesen bagi haiwan peliharaan mereka diterbitkan BH dengan kerjasama Perkhidmatan Haiwan dan Veterinar (AVS). - Foto BH
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Aug 26, 2026 | 9:21 AM
Sebagai meningkatkan kesedaran mengenai perlunya pemilik kucing memasang mikrocip dan mendapatkan lesen bagi haiwan peliharaan mereka sebelum 1 September, Berita Harian (BH) telah menerbitkan sebuah ‘mini-series’ yang dimuat naik di semua platform media sosial akhbar ini.
Sebanyak empat-episod dan bertajuk ‘Purr-Aturan’ Baru si Bulu, mini-series ini diterbitkan dengan kerjasama Perkhidmatan Haiwan dan Veterinar (AVS).
Tonton keempat-empat episod menerus pautan di bawah.
EPISOD 1
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EPISOD 2
EPISOD 3
EPISOD 4
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