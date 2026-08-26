Sebagai meningkatkan kesedaran mengenai perlunya pemilik kucing memasang mikrocip dan mendapatkan lesen bagi haiwan peliharaan mereka sebelum 1 September, Berita Harian (BH) telah menerbitkan sebuah ‘mini-series’ yang dimuat naik di semua platform media sosial akhbar ini.

Sebanyak empat-episod dan bertajuk ‘Purr-Aturan’ Baru si Bulu, mini-series ini diterbitkan dengan kerjasama Perkhidmatan Haiwan dan Veterinar (AVS).

Tonton keempat-empat episod menerus pautan di bawah.

EPISOD 1

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EPISOD 2

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EPISOD 3

Tonton juga di Facebook, TikTok dan YouTube.

EPISOD 4

Tonton juga di Facebook, TikTok dan YouTube.

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