Penulis menyalam bapanya, Encik Salleh Sariman, pada pagi Hari Raya pada 1973. Beliau berusia tiga tahun ketika itu. - Foto ihsan SARAFIAN SALLEH

Amalan bersalaman, iaitu menyentuh tangan orang tua dengan dahi kita dengan tertib, sebenarnya seperti membuka pintu hati.

Di rumah saya pada tahun 1970-an, ini bukan sekadar adat; ia adalah detik yang penuh kasih sayang.

Sebagai kanak-kanak, saya akan berdiri di depan ayah dan ibu saya untuk mencium tangan mereka sebagai tanda hormat dan memohon maaf atas segala kesilapan.

Walaupun dahulu saya belum faham sepenuhnya, lama-kelamaan saya sedar betapa kuatnya rasa kasih sayang yang terjalin melalui perbuatan ini.

Hanya selepas kita menunjukkan rasa rendah hati barulah duit Raya akan diberikan.

Dahulu, pemberian itu sangat ringkas.

Saya masih ingat rasa berat sekeping syiling 50 sen yang diletakkan di tapak tangan saya sebagai tanda berkat daripada ibu bapa.

Tradisi ini bermula sejak zaman dahulu lagi. Sebelum ada wang kertas, orang Melayu biasanya memberi kuih-muih atau gula-gula tradisional.

Apabila zaman berubah dan Singapura menjadi pusat perdagangan dunia, wang menjadi cara yang lebih mudah untuk berkongsi kebaikan.

Bagi kanak-kanak di Singapura, duit Raya bukan tentang berapa banyak wang yang diterima. Ia sebenarnya mengajar kita tentang cara masyarakat kita hidup bersama.

Tradisinya, orang dewasa yang sudah bekerja akan memberi hadiah wang ini kepada golongan muda, seperti kanak-kanak dan remaja.

Namun, kebaikan ini tidak terhenti di situ; kita juga memberi kepada orang tua sebagai tanda hormat.

Dalam budaya kita, perbuatan memberi ini mencerminkan istilah Bugis – ‘Pessi’ yang bermaksud rasa empati dan kasih sayang sesama manusia. Ini memastikan semua orang merasa gembira semasa Hari Raya, tidak kira kaya atau miskin.

Seiring dengan peredaran zaman, cara pemberian duit Raya juga berubah.

Jika dahulu saya menerima syiling, kini kanak-kanak menerima wang kertas baru di dalam sampul hijau yang berwarna-warni. Malah sekarang, ada juga yang menggunakan pindahan wang digital atau kod QR.

Walaupun caranya moden, niatnya tetap sama – berkongsi kegembiraan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan.

Kepentingan duit Raya adalah ia menghubungkan zaman dahulu dengan masa depan.

Apabila saya memberikan duit Raya kepada dua anak lelaki saya sekarang, saya sebenarnya sedang menceritakan sebuah kisah yang telah disampaikan sejak turun-temurun.

Ia adalah kisah tentang bagaimana masyarakat kita mengekalkan identiti di bandar yang serba moden ini. Ia mengajar golongan muda cara untuk bersyukur dan memberi peluang kepada orang tua untuk berkongsi kasih sayang.

Di bandar yang sibuk dan canggih seperti Singapura, detik-detik seperti bersalam dan memohon maaf ini sangat penting.

Ia mengingatkan kita bahawa warisan kita bukan hanya ada di dalam buku sejarah, tetapi ada pada kehangatan tangan yang bersalaman.

Tradisi duit Raya adalah bukti kebaikan hati masyarakat Melayu-Islam, mengingatkan kita bahawa walaupun cara kita memberi sudah moden, rasa hormat yang tulus tidak boleh hilang dari dunia ini.