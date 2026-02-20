Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Membina erti baru bagi Ramadan pertama di RKM

Rumah Kebajikan Muhammadiyah (RKM) mengadakan majlis iftar yang menyatukan para penghuni bersama ahli keluarga mereka dan para kakitangan RKM. (Dari Kiri) Pengerusi Presiden Muhammadiyah, Ustaz Muhammad Azri Azman, Encik Zhulkarnain Abdul Rahim dan Cik Rahmatunnisa Abdul Majeed. - Foto BH oleh AMIRUL IBRAHIM

Ramadan ini membawa pengalaman yang baru bagi 18 daripada 48 penghuni lelaki yang berpuasa buat pertama kali di Rumah Kebajikan Muhammadiyah (RKM).

Dengan latar belakang keluarga yang rumit dan dibebani masalah, erti puasa bagi mereka ini melangkaui sekadar amalan agama.

Ia adalah sebuah perjalanan, pelajaran yang memahat disiplin, daya tahan, dan keyakinan diri.

Bagi menyokong mereka, kakitangan RKM mendampingi anak-anak ini dengan erat, menyalurkan panduan dan dorongan.

Shauqi (bukan nama sebenar), 13 tahun, adalah antara yang pertama kali menyambut Ramadan di RKM sejak masuk ke rumah kebajikan itu pada Disember 2025.

Dia berkongsi, pengalaman puasanya di RKM setakat ini dibimbing dan didorong oleh para guru serta pegawai.

“Sebelum ini saya cuma berpuasa kadang-kala. Tapi semenjak di RKM, saya jadi lebih bersemangat dan berdisiplin untuk puasa penuh kerana semua orang seperti para pegawai dan guru memberikan saya semangat.”

“Saya dinasihatkan para guru untuk terus berpuasa walaupun melihat ada orang lain tak puasa. Ini sukar, tetapi sokongan sesama kawan-kawan membantu kami cekalkan hati,” tambah Shauqi.

Meskipun letih menahan lapar dan dahaga, Shauqi kekal bersemangat untuk mempertingkatkan ibadah seperti membaca Al-Quran dan solat tarawih, dengan bimbingan RKM.

“Saya juga dibimbing untuk baca Al-Quran dan solat terawih pada bulan Ramadan ini. Walaupun penat, tapi saya tetap ingin buat kerana ada kawan-kawan yang buat sama-sama dengan saya,” tambah Shauqi.

Sebuah majlis iftar istimewa telah diadakan pada 20 Februari di RKM di Pasir Ris.

Majlis itu menghimpunkan seramai 153 orang termasuk penghuni, ahli keluarga dan pengasuh mereka serta kakitangan RKM untuk berbuka puasa bersama.

Majlis tersebut turut dihadiri oleh Menteri Negara (Ehwal Luar merangkap Pembangunan Sosial dan Keluarga), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim selaku tetamu kehormat.

Sewaktu ucapannya, Encik Zhulkarnain berkongsi bahawa majlis berbuka yang menyatukan penghuni RKM, ahli keluarga mereka dan para kakitangan RKM di bawah satu bumbung ini menandakan ikatan yang mengikat mereka.

Beliau turut menekankan bahawa usaha ini menyemai harapan dan mengingatkan tentang tanggungjawab bersama untuk saling mengasihi dan prihatin.

Tegasnya: “Usaha menyokong anak-anak dan belia di rumah kebajikan bukan perkara yang mudah. Ia memerlukan kesabaran, dedikasi dan kerjasama yang rapat antara keluarga, pengasuh, sukarelawan dan masyarakat yang lebih luas.

“Apabila kita bekerjasama, kita akan membina sistem sokongan yang dapat menyediakan kestabilan, bimbingan dan dorongan kepada golongan muda ini.”

Ketua rumah, Cik Rahmatunnisa Abdul Majeed, menjelaskan tahun ini RKM mencatatkan peningkatan 20 peratus penghuni.

Bagi sebahagian daripada mereka, tahun ini merupakan kali pertama mereka cuba berpuasa dan kali pertama mereka menjalani Ramadan bersama RKM.

Mengulas tentang hal ini, Cik Rahmatunnisa berkata: “Oleh disebabkan kita mempunyai penghuni yang baru dan ingin berjinak-jinak dengan ibadah puasa, kita harus lebih peka dengan cara untuk melatih atau mendidik mereka dalam hal ini.”

Justeru, kelas dan kuliah penyediaan Ramadan telah diadakan bagi mempersiapkan para penghuni sebulan sebelum bulan Ramadan.

Cik Rahmatunnisa juga menjelaskan bahawa majlis iftar yang menyatukan para penghuni bersama ahli keluarga dan para kakitangan RKM ini mencerminkan ikatan ukhuwah sesama mereka.