Menteri Pertahanan, Encik Chan Chun Sing, akan menjalani lawatan kerja ke Jakarta dari 14 hingga 15 Julai.

Semasa di sana, beliau akan melancarkan inisiatif Alumni Pertahanan Indonesia-Singapura bersama rakan sejawatnya, Jeneral Sjafrie Sjamsoeddin, menurut kenyataan Kementerian Pertahanan (Mindef) pada 13 Julai.

Panglima Pasukan Pertahanan (CDF) Singapura, Laksamana Madya Aaron Beng, dan rakan sejawatnya dari Indonesia, Jeneral Agus Subiyanto, akan turut serta dalam pelancaran inisiatif tersebut selaku presiden bersama alumni berkenaan.

Mindef berkata inisiatif itu menghimpunkan pegawai daripada Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) dan Tentera Nasional Indonesia (TNI), yang pernah bekerjasama atau menamatkan tempoh pengajian di Singapura dan Indonesia.

Ia bertujuan mengekalkan hubungan yang terjalin menerusi pengalaman bersama ini serta memperkukuh hubungan pertahanan dua hala antara Singapura dengan Indonesia, tambah Mindef.

Encik Chan juga dijadual menghadiri majlis jamuan Hari SAF dan bertemu dengan para pemimpin pemerintah Indonesia lain.

Lawatan beliau ini menegaskan lagi ikatan pertahanan yang kuat dan lama terjalin antara Singapura dengan Indonesia, menurut Mindef.

Kedua-dua negara akan menyambut ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik mereka pada 2027.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
perancis, sepanyol bola sepak, perlawanan bola sepak, rekod pertembungan bola sepak

Perancis lawan Sepanyol: Imbau 5 pertemuan terhebat dua gergasi Eropah

Jul 13, 2026 | 6:54 PM
Majlis Bandaran Tanjong Pagar berkata sarang itu telah dihapuskan dan kawasan Redhill Lane kini selamat dilalui orang ramai.

Empat dibawa ke hospital selepas diserang tebuan di Redhill, sarang dihapus

Jul 13, 2026 | 6:32 PM
Mantan Amir Qatar, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, bertemu Perdana Menteri ketika itu, Encik Lee Hsien Loong, semasa lawatannya ke Singapura pada 2005.

Presiden Tharman, PM Wong ucap takziah atas pemergian mantan Amir Qatar

Jul 13, 2026 | 7:44 PM
Apartmen Penjagaan Masyarakat (CCA) dilengkapi dengan kemudahan mesra warga emas, seperti bilik air mesra kerusi roda serta perkhidmatan kesihatan dan masyarakat yang lain.

Kelayakan umur pemohon apartmen penjagaan masyarakat diturunkan kepada 55 tahun

Jul 13, 2026 | 7:15 PM
Mangobossku tekad teruskan perniagaan dandanan kucing meskipun berdepan kritikan.

Mangobossku teruskan khidmat dandanan kucing, bakal tingkat kemahiran diri

Jul 13, 2026 | 7:14 PM
Naib Ketua Wanita Umno Johor, Datuk Norshida Ibrahim.

Wanita Umno Johor: 48 kerusi bukti rakyat pilih kestabilan

Jul 13, 2026 | 6:24 PM
DAP, PRN Johor,

DAP akur keputusan mengecewakan PRN Johor, ikrar bangkit perbaiki kelemahan

Jul 13, 2026 | 4:21 PM
filem romantik komedi, perfileman Melayu, genre filem

Rindu era gelak santai filem komedi romantik Melayu

Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Kawasan berhampiran The Kallang, Kallang Wave Mall dan Lapangan Terbang Kallang lama akan dikepung pada 13 dan 14 Julai untuk latihan ketenteraan, dengan orang ramai dinasihatkan agar mengelak kawasan tersebut.

Kawasan berhampiran Stadium Negara akan ditutup pada 13-14 Julai bagi latihan SAF

Jul 12, 2026 | 7:54 PM
Pasukan Institusi Raffles (RI), yang dianggotai (barisan belakang, dari kiri) Andi’ Syafiah Andi’ Khalid, Siti Maisara Muhammad Rashik, Kelly Michelle Wang, (barisan depan, dari kiri) Marsha Shakirah Muchamed Sha’ari dan Ariana Atiqah Ramdzan, menjuarai pertandingan sulung, ‘Piala Podcast’, anjuran bersama Berita Harian (BH) dan Institut Millennia (MI) pada 4 Julai.

RI kupas cabaran lestari jati diri bahasa Melayu dalam era digital

Jul 13, 2026 | 5:30 AM
Laporan berkaitan
S’pura, Indonesia kerjasama dalam kredit karbon, permudah SME dagang rentas sempadanJul 6, 2026 | 8:02 PM
S’pura, Indonesia perluas kerjasama rentas bidang digital, tenaga hijau, kemampananJul 6, 2026 | 7:17 PM
chan chun singMindefdua hala