Daripada 227 kes cabul yang berlaku di rumah pada separuh pertama 2026, 38 peratus melibatkan mangsa berusia bawah 16 tahun.

Demikian menurut Menteri Negara (Ehwal Dalam Negeri), Encik Zhulkarnain Abdul Rahim, di Parlimen pada 9 September sebagai jawapan kepada soalan Cik Sylvia Lim (GRC Aljunied).

Cik Lim bertanya mengenai pecahan kes cabul yang melibatkan pesalah yang mengeksploitasi kedudukan kepercayaan atau kuasa mereka, serta peratusan kes yang melibatkan mangsa berusia bawah 16 tahun.

Encik Zhulkarnain berkata pihak polis tidak merekodkan bilangan kes cabul melibatkan pesalah yang mengeksploitasi kedudukan kuasa.

Beliau berkata pihak polis telah melaksanakan pelbagai langkah untuk meningkatkan kesedaran dan menggalakkan laporan bagi jenayah sedemikian.

Ini termasuk kerjasama polis dengan Kementerian Pendidikan (MOE) dan sekolah untuk meningkatkan kesedaran pelajar mengenai jenayah seksual, serta menggalakkan pelajar melaporkan kebimbangan mereka dan mendapatkan bantuan daripada orang dewasa yang dipercayai.

Sebanyak 762 kes cabul direkodkan pada separuh pertama 2026, meningkat daripada 739 kes pada separuh pertama 2025, menurut laporan jenayah pertengahan tahun polis.

Selain premis kediaman, banyak kes lain berlaku dalam pengangkutan awam dan di tempat hiburan awam.

Menurut polis, mencabul kehormatan merupakan antara jenayah yang paling membimbangkan, selain kecurian di kedai dan kecurian di kediaman.

Pada 2025, terdapat 1,531 kes cabul, dan 1,427 kes sedemikian pada 2024.

Kebanyakan kes cabul melibatkan pesalah dan mangsa yang saling mengenali.

Cik Lim turut bertanya sama ada pemerintah mempunyai sebarang inisiatif untuk mengenal pasti skala jenayah yang tidak dilaporkan, serta untuk memahami sebab mangsa tidak melaporkan kesalahan sedemikian.

Encik Zhulkarnain mengakui bahawa jenayah seksual di rumah yang tidak dilaporkan merupakan satu kebimbangan, dan berkata pihak berkuasa mempunyai beberapa langkah untuk meningkatkan kesedaran dan memudahkan proses pelaporan bagi kesalahan sedemikian.

Mangsa yang melaporkan jenayah seksual di balai polis boleh menyatakan hasrat mereka di kios pengurusan giliran.

Mereka akan diberi keutamaan dan ditemu bual di ruang khas.

Pusat Pemeriksaan Forensik Penganiayaan Sehenti (OneSafe) di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak KK (KKH), Hospital Besar Singapura (SGH) dan Hospital Universiti Nasional (NUH) membolehkan mangsa muda menjalani temu bual polis serta pemeriksaan forensik di satu lokasi sahaja.

Mangsa yang lebih muda akan menjalani temu bual pelbagai disiplin yang dikendalikan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) serta KKH, bagi memastikan proses pelaporan dijalankan dengan lancar dan dengan kehadiran orang dewasa yang boleh dipercayai.