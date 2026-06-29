MindChamps kumpul $186,000 bagi Dana Wang Saku Sekolah The Straits Times

Editor ST, Encik Jaime Ho (barisan tengah, dua dari kiri) menerima sumbangan cek daripada pengasas MindChamps, Encik David Chiem. - Foto ST

Editor ST, Encik Jaime Ho (barisan tengah, dua dari kiri) menerima sumbangan cek daripada pengasas MindChamps, Encik David Chiem. - Foto ST

MindChamps kumpul $186,000 bagi Dana Wang Saku Sekolah The Straits Times

MindChamps kumpul $186,000 bagi Dana Wang Saku Sekolah The Straits Times

Kumpulan pendidikan global MindChamps telah mengumpulkan $185,816 bagi Dana Wang Saku Sekolah The Straits Times (STSPMF), yang menyediakan sokongan kewangan kepada kanak-kanak daripada keluarga berpendapatan rendah.

Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) pengasas dan pengerusi eksekutif MindChamps, Encik David Chiem, menyampaikan cek kepada editor ST dan pengerusi STSPMF, Encik Jaime Ho pada 29 Jun.

Encik Ho berkata: “Ia terus membuat kami merendah hati akan bagaimana pelbagai penyokong kami dalam komuniti terus meningkat. Setiap sumbangan adalah penting, dan kami berterima kasih kepada MindChamps kerana menyertai keluarga STSPMF.”

Pada majlis penyampaian cek itu, kanak-kanak berusia lima dan enam tahun dari MindChamps PreSchool @ Toa Payoh mempersembahkan dua lagu yang menggabungkan bahasa isyarat, tarian dan alat muzik yang berbeza.

Encik Chiem berkata: “Piagam Sosial MindChamps adalah mengenai menyediakan peluang pendidikan kepada kanak-kanak yang tidak mempunyai kemampuan.

“Saya sangat bersyukur kerana pasukan korporat kami, Champs muda dan keluarga mereka telah bersatu untuk menghidupkan perkara ini. Dapat menyokong kanak-kanak yang kurang bernasib baik dalam perjalanan pendidikan mereka adalah satu rahmat yang nyata.”