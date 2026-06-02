MOE lancar dana baru pacu teknologi pendidikan, termasuk AI

Menteri Pendidikan, Encik Desmond Lee (kanan), bersama pelajar Menengah 3 dari Sekolah Menengah Chua Chu Kang, Ow Jun Yi Gil, di Persidangan Antarabangsa Membentuk Semula Pedagogi (RPIC) ke-11 di Auditorium Nanyang, Universiti Teknologi Nanyang (NTU), pada 2 Jun. - Foto ST

Kementerian Pendidikan (MOE) melancarkan dana baru pada 2026 untuk memacu penyelidikan jangka pendek dalam teknologi pendidikan, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Dana Penyelidikan Pantas ini dikhususkan bagi membiayai kajian yang beri fokus kepada isu tertentu yang dikenal pasti MOE, dengan tempoh pelaksanaannya biasanya enam hingga sembilan bulan.

Soalan-soalan bagi penyelidikan itu dicadangkan oleh bahagian-bahagian di bawah MOE, dan setiap satunya diselia oleh seorang pakar kementerian, menurut laman web MOE.

Enam dapatan kajian pertama, yang diselesaikan pada separuh pertama 2026, dijadualkan untuk diterbitkan selepas Julai.

Antaranya termasuk kajian kes mengenai penggunaan data pembelajaran oleh guru, serta tinjauan tentang cara guru dan pelajar memanfaatkan alat AI dalam pengajaran dan pembelajaran.

Topik-topik lain menyentuh kesan gabungan gamifikasi, iaitu elemen reka bentuk permainan, dengan kandungan pengajaran terhadap motivasi dan pencapaian pelajar.

Guru dan penyelidik digalak untuk melaksanakan semula kajian ini, menyesuaikannya mengikut konteks dan keperluan pelajar masing-masing.

Menteri Pendidikan merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Integrasi Khidmat Sosial, Encik Desmond Lee, pada 2 Jun berkata dana tersebut bertujuan menyokong penyelidikan yang mampu bertindak balas dengan cepat dalam persekitaran yang bergerak pantas seperti dunia yang semakin menerapkan penggunaan AI.

Inisiatif ini melengkapi sokongan sedia ada untuk kajian-kajian jangka panjang.

“Kita sedang beroperasi dalam persekitaran yang semakin sukar diramal, dibentuk oleh peralihan geopolitik, cabaran iklim dan perubahan teknologi yang pantas,” kata Encik Lee.

Beliau berkata penyelidikan bermutu tinggi diperlukan bagi mempertingkat pengajaran dan pembelajaran, serta memandu dasar.

Beliau berkata demikian di perasmian Persidangan Antarabangsa Membentuk Semula Pedagogi (RPIC) ke-11.

Persidangan anjuran Institut Pendidikan Nasional (NIE) di Universiti Teknologi Nanyang (NTU) itu berlangsung sehingga 4 Jun, menghimpunkan lebih 1,000 wakil dari lebih 30 negara, termasuk Singapura, untuk berkongsi dapatan kajian, idea, dan pengalaman mengajar.

Menurut Encik Lee, antara fokus utama dana baru itu ialah mengkaji kesan penggunaan AI di sekolah.