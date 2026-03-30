Singapura

MOE lantik 4 pengendali pusat jagaan pelajar ganti Little Professors mulai 6 Apr

Yuran selama dua bulan bagi pelajar terjejas akan ditanggung MOE bagi sokong mereka dalam tempoh peralihan
Mar 30, 2026 | 7:43 PM

Kementerian Pendidikan (MOE) menamatkan perkhidmatan Little Professors bagi lapan sekolah rendah pada 14 Februari atas sebab pelanggaran kontrak. - Foto fail

Kementerian Pendidikan (MOE) telah melantik empat pengendali pusat jagaan pelajar bagi menyediakan perkhidmatan penjagaan selepas waktu sekolah kepada 1,800 pelajar di lapan sekolah rendah yang terjejas berikutan tamatnya perkhidmatan Little Professors Learning Centre.

Pihak kementerian juga akan menanggung yuran selama dua bulan bagi pelajar yang terjejas – dari April hingga Mei – bagi menyokong mereka dalam tempoh peralihan kepada pengendali baru, jelas satu kenyataan pada 30 Mac.

moePusat Jagaan
