MOF: Sistem GeBIZ akan disegar semula, manfaat AI bagi tingkat produktiviti

Setiausaha Parlimen Kanan (Tenaga Manusia merangkap Kewangan), Encik Shawn Huang, berkata Kementerian Kewangan (MOF) akan memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) untuk menyegarkan sistem pemerolehan tender pemerintah GeBIZ secara komprehensif dan meningkatkan produktiviti. - Foto fail

Kementerian Kewangan (MOF) akan memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) untuk menyegarkan sistem pemerolehan tender pemerintah GeBIZ secara komprehensif dan meningkatkan produktiviti, kata Setiausaha Parlimen Kanan (Tenaga Manusia merangkap Kewangan), Encik Shawn Huang.

Berucap di Parlimen pada 26 Februari semasa perbahasan Jawatankuasa Perbekalan (COS) MOF, beliau berkata GeBIZ yang diperbaharui akan melangkaui peringkat penyumberan, dan akan merangkumi peringkat prapenyumberan dan pengurusan kontrak juga.

“Ini akan menyatukan sistem yang kini beroperasi secara berasingan, dan menjadikan perolehan lebih telus, berkesan dan cekap. Ini adalah usaha berbilang tahun,” kata Encik Huang.

MOF akan bekerjasama dengan Persekutuan Perniagaan Singapura (SBF) dan Persatuan Syarikat Kecil dan Sederhana (ASME) mengenai cara penglibatan dengan perniagaan bagi memastikan sistem GeBIZ yang diperbaharui memenuhi keperluan perolehan pemerintah dan komuniti perniagaan, tambahnya.

Selain perolehan, Encik Huang berkata pemerintah juga memanfaatkan AI dalam bidang kewangan dan tadbir urus yang lain.

Bagi kewangan dan audit, beliau berkata pemerintah telah menguji penggunaan AI, selain daripada analitik data, untuk mendapatkan pandangan daripada sejumlah besar data.

“Melalui alat ini, pegawai Penguasa Pengawalan Perakaunan dan Korporat (Acra), Jabatan Akauntan Negara (AGD) dan Kastam Singapura akan lebih berupaya mengenal pasti trend dan mengesan anomali seperti ketidakpatuhan atau penipuan, yang mungkin tidak dikesan secepat mungkin melalui kaedah lebih tradisional,” kata Encik Huang.

Dalam ucapannya, Encik Huang juga mengumumkan bahawa MOF akan melancarkan Tender Lite untuk perolehan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) mulai April 2026.

Tender Lite kali pertama diperkenalkan pada April 2024 untuk memudahkan syarat kontrak tender sehingga $1 juta, menjadikannya lebih mudah diakses oleh SME.

Ia kali pertama dilaksanakan untuk perolehan barangan dan perkhidmatan am dan kemudian diperluaskan kepada perolehan pembinaan pada Mei 2025.

Dalam memperluaskan penggunaan Tender Lite, Encik Huang berkata MOF telah bekerjasama rapat dengan pihak berkepentingan industri seperti SBF, ASME dan SGTech.

“Tender Lite akan meliputi semua perolehan dengan nilai tender sehingga $1 juta,” kata Encik Huang.

“Dengan sistem Quotation dan Tender Lite, sekitar 90 peratus kontrak pemerintah akan mendapat manfaat daripada syarat kontrak yang lebih mudah, menjadikan perolehan lebih mudah diakses oleh perniagaan, terutamanya SME.”

Encik Huang juga berkongsi bahawa pemerintah juga akan membuat perubahan pada Perkongsian Perolehan Inovatif, yang diperkenalkan pada 2025.

Perkongsian ini membolehkan agensi awam bekerjasama dengan perniagaan untuk menguji penyelesaian inovatif dan memberi jaminan kepada perniagaan tentang peluang untuk meningkatkan skala jika ujian rintis berjaya.