Rumah Rawatan LC, yang terletak di 2 Jalan Ulu Siglap, didapati mengalami kesilapan yang serius dan sistemik dalam mematuhi keperluan Akta Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan. - Foto TANGKAPAN SKRIN GOOGLE MAPS

Rumah Rawatan LC, yang terletak di 2 Jalan Ulu Siglap, didapati mengalami kesilapan yang serius dan sistemik dalam mematuhi keperluan Akta Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan. - Foto TANGKAPAN SKRIN GOOGLE MAPS

Rumah Rawatan LC di Siglap akan dibatalkan lesennya bagi menyediakan perkhidmatan rumah rawatan pada 23 November, dengan Kementerian Kesihatan (MOH) mengerahkan pasukan sementara pada 29 Jun untuk memastikan penduduk terus dijaga dengan baik.

Rumah rawatan itu, yang terletak di 2 Jalan Ulu Siglap, didapati mengalami kesilapan serius dan sistemik dalam mematuhi keperluan Akta Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan (HCSA), kata MOH dalam satu kenyataan pada 29 Jun.

Tarikh di mana lesen rumah rawatan itu akan dibatalkan mengambil kira masa yang diperlukan untuk 78 penghuninya kini dipindahkan ke rumah rawatan lain, kata kementerian itu, yang menyampaikan kepada kemudahan Siglap itu pada 29 Jun notis pembatalan lesennya bagi mengendalikan kemudahan 93 katil.

Kesalahan yang ditemui semasa audit rumah rawatan termasuk penjagaan klinikal dan kejururawatan yang tidak mencukupi, kegagalan untuk menyediakan penjagaan asas yang mencukupi kepada penghuni, amalan pencegahan dan kawalan jangkitan yang tidak mencukupi, serta kegagalan untuk memastikan persekitaran yang selamat, kata MOH.

Rumah Rawatan LC telah dimaklumkan oleh MOH tentang “ketidakpatuhan yang serius dan sistemik terhadap keperluan HCSA” berikutan audit pada November dan Disember 2025, dan diberi peluang untuk membetulkan kesilapan ini sementara kementerian menguatkuasakan “pemantauan yang lebih ketat dan lebih rapi”.

Audit susulan telah dilakukan pada April untuk menilai usaha rumah rawatan itu untuk menangani kesilapan tersebut, kata MOH, sambil menambah:

“Audit mendapati bahawa Rumah Rawatan LC telah gagal melaksanakan sepenuhnya pembetulan tertentu atau mengekalkan pembetulan bagi kesilapan yang dikenal pasti lebih awal, dengan ketidakpatuhan baharu dan berulang mengikut keperluan HCSA.”

Kesalahan yang ditemui termasuk:

Penjagaan klinikal dan kejururawatan yang tidak mencukupi

- Kegagalan untuk menjalankan semakan atau pemantauan yang sewajarnya bagi penduduk meliputi terjatuh, amalan menahan diri dan kecederaan tekanan;

- Kegagalan mematuhi protokol penjagaan luka; dan

- Pengurusan ubat yang lemah seperti kehadiran stok ubat yang tidak diselenggara dengan baik, kesilapan ubat, dan pemberian ubat oleh kakitangan penjagaan tanpa kelayakan yang sesuai.

Kegagalan menyediakan penjagaan asas yang mencukupi kepada penduduk

- Kegagalan untuk mematuhi amalan kebersihan makanan dan melaksanakan proses penyediaan makanan yang selamat bagi penghuni.

Amalan pencegahan dan kawalan jangkitan yang tidak mencukupi

- Kegagalan untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan kawalan jangkitan; dan

- Kegagalan untuk memastikan kebersihan alam sekitar, serta kawalan serangga yang tidak optimum.

Kegagalan untuk memastikan persekitaran yang selamat

- Infrastruktur dan persekitaran yang tidak diselenggara dengan baik, dengan bahaya yang menimbulkan risiko kecederaan kepada penghuni dan kakitangan.

MOH berkata ia telah memaklumkan Rumah Rawatan LC pada 2 Jun mengenai hasratnya untuk membatalkan lesen rumah rawatan itu. Rumah rawatan tersebut diberi tempoh 14 hari untuk mengemukakan perwakilan mengenai ketidakpatuhan utama.

Kementerian itu berkata ia menerima perwakilan daripada Rumah Rawatan LC pada 16 Jun, dan menambah:

“Dalam perwakilan bertulis ini, Rumah Rawatan LC tidak memberikan sebarang penjelasan untuk menyangkal ketidakpatuhan itu, sebaliknya mengakui penemuan MOH.

“Walaupun Rumah Rawatan LC memberi jaminan kepada MOH bahawa mereka akan mengambil tindakan pembaikan untuk menangani penemuan tersebut, pelan yang disediakan oleh Rumah Rawatan LC adalah sangat ringkas, tanpa pencapaian yang jelas ditetapkan, dan tidak memberikan jaminan yang mencukupi.”

MOH berkata ia kemudian menilai rumah rawatan itu tidak dapat meneruskan perkhidmatan rumah rawatan dengan selamat.

Vanguard Healthcare berkata dalam satu kenyataan berasingan pada 29 Jun bahawa ia telah menggerakkan pasukan penjagaan yang berpengalaman untuk menguruskan penjagaan dan operasi penduduk di Rumah Rawatan LC.

Jurucakap itu berkata: “Keutamaan kami adalah untuk memastikan semua penghuni mendapat penjagaan yang selamat dan sewajarnya dalam tempoh peralihan ini sehingga penghuni dipindahkan ke rumah rawatan lain dengan lancar.”

Vanguard Healthcare juga kini menguruskan Windsor Convalescent Home, yang MOH berkata pada awal Jun bahawa ia akan membatalkan lesen khidmat rumah rawatan itu pada 30 Oktober.

MOH berkata pada 18 Jun bahawa satu audit pada April mendapati kesilapan serius dan sistemik dalam keselamatan penduduk, penjagaan klinikal dan kejururawatan, dan amalan kawalan jangkitan di kemudahan Pasir Panjang itu.

Kesalahan ini ditambah lagi dengan kekurangan kawalan, tadbir urus dan pengawasan oleh pemegang pejabat utama rumah tersebut, tambahnya.

Dalam kenyataannya pada 29 Jun, Vanguard Healthcare juga berkata bahawa kemudahan untuk pemindahan 25 penghuni di Windsor Convalescent Home sedang dijalankan, dengan sebahagian daripada penghuni ini dipadankan dengan rumah Vanguard Care.

Vanguard Healthcare akan menggunakan pendekatan yang sama dengan Rumah Rawatan LC, kata jurucakap itu.

Vanguard Healthcare dan Agensi Penjagaan Bersepadu (AIC) akan memaklumkan penghuni Rumah Rawatan LC dan waris mereka mengenai pembatalan lesen bagi kemudahan itu, kata MOH, sambil menambah bahawa pengaturan untuk penghuni dipindahkan ke rumah rawatan lain akan diutamakan.

Kementerian itu berkata ia akan bekerjasama rapat dengan Vanguard Healthcare untuk memastikan tiada penduduk baharu diterima masuk dalam tempoh sebelum lesen Rumah Rawatan LC dan Windsor Convalescent Home dibatalkan.

Pengauditan ke atas Rumah Rawatan LC adalah sebahagian daripada audit MOH ke atas rumah rawatan terpilih dengan bidang penambahbaikan yang dikenal pasti, bagi mengukur pematuhan mereka terhadap amalan kawalan jangkitan dan pencegahan, serta penjagaan asas dan penjagaan kejururawatan.