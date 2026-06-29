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Peranan penyelaras kesejahteraan semakin penting dalam masyarakat menua
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Peranan penyelaras kesejahteraan semakin penting dalam masyarakat menua
Kesihatan seseorang bukan sekadar soal penyakit atau rawatan di hospital
Peranan penyelaras kesejahteraan semakin penting dalam masyarakat menua
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Encik Rahman ialah seorang warga emas yang memikul tanggungjawab besar menjaga isterinya yang uzur, walaupun beliau sendiri berdepan masalah kesihatan.
Dalam keadaan kos rawatan yang semakin meningkat, beliau tetap berusaha mengurus segala keperluan harian hampir bersendirian.
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