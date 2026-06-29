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Pahit untuk ditelan: Pudarnya selera warga emas di hujung usia
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Pahit untuk ditelan: Pudarnya selera warga emas di hujung usia
Penjaga hadapi cabaran harian cari huraian umpan selera makan; sokongan sekeliling amat penting
Pahit untuk ditelan: Pudarnya selera warga emas di hujung usia
Jika masalah pemakanan tidak dapat diatasi, tanpa zat, perubahan fizikal warga emas mungkin umpama tinggal kulit dan tulang sahaja. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
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Jun 29, 2026 | 5:30 AM
Melihat susutnya badan ibu, ayah, pasangan atau anggota keluarga yang kian dimamah usia adalah satu ujian yang meruntun jiwa.
Lebih memilukan apabila hari demi hari, hidangan yang suatu ketika dahulu menjadi kegemaran mereka, kini hanya dipandang sepi.
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