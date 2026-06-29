Melihat susutnya badan ibu, ayah, pasangan atau anggota keluarga yang kian dimamah usia adalah satu ujian yang meruntun jiwa.

Lebih memilukan apabila hari demi hari, hidangan yang suatu ketika dahulu menjadi kegemaran mereka, kini hanya dipandang sepi.

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