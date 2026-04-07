MOM semak dasar kembali bekerja, tingkat sokongan pulih dari sakit, kecederaan
MOM semak dasar kembali bekerja, tingkat sokongan pulih dari sakit, kecederaan
Apr 7, 2026 | 9:09 PM
MOM semak dasar kembali bekerja, tingkat sokongan pulih dari sakit, kecederaan
Menteri Negara (Tenaga Manusia), Encik Dinesh Vasu Dash. - Foto fail
Kementerian Tenaga Manusia (MOM) akan menyemak dasar kembali bekerja di Singapura, kata Menteri Negara (Tenaga Manusia), Encik Dinesh Vasu Dash.
Kenyataan beliau menyusuli usulan yang dilakukan Penolong Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan (NTUC), Encik Melvin Yong, semasa membentangkan usulan penangguhan di Parlimen pada 7 April.
