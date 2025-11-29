Pengerusi Eksekutif Masjid Ar-Raudhah, Encik Zuraimi Abdul Basheer (kesembilan dari kiri), bersama peserta ‘Musabaqah Murottal Al-Quran 2025’, asatizah daripada Unit Raudhatul Al-Quran, Unit Dakwah, serta kakitangan Masjid Ar-Raudhah. - Foto MASJID AR-RAUDHAH

Musabaqah Al-Quran remaja Masjid Ar-Raudhah tarik lebih ramai peserta Acara jadi platform penting dalam usaha masjid lahirkan generasi muda mahir, beradab dan bersemangat hayati Al-Quran

Raudhatul (Taman) Quran Masjid Ar-Raudhah sekali lagi melakar sejarah dengan penganjuran ‘Musabaqah Murottal Al-Quran’ kali kedua pada 16 November. Murottal ialah gaya membaca Al-Quran secara perlahan, dengan sebutan jelas, dan rentak tersusun untuk menggalak renungan dan pemahaman mendalam.

Musabaqah, atau pertandingan, tahunan ini terus menjadi platform penting dalam usaha Masjid Ar-Raudhah melahirkan generasi muda mahir, beradab dan bersemangat dalam penghayatan Al-Quran.

Musabaqah ini dianjurkan kali pertama pada September 2024 sebagai tanda penghargaan kepada jasa besar seorang mantan qari Singapura yang terkenal, Allahyarham Mohd Fadzuli Bajuri, yang banyak menyumbang kepada bidang qiraat (pembacaan) tempatan.

Sebagai mengenang legasi dan sumbangan beliau, masjid di Bukit Batok itu bertekad menjadikan musabaqah ini ruang berterusan untuk memupuk cinta akan Al-Quran dalam kalangan anak muda.

Musabaqah sulung memberi tumpuan kepada remaja berusia antara 13 hingga 16 tahun, dengan penyertaan seramai 11 peserta. Sokongan menggalakkan itu menjadi mangkin bagi pelaksanaan edisi kedua, yang lebih meriah dan menyeluruh.

Menurut Pengerusi Eksekutif Masjid Ar-Raudhah, Encik Zuraimi Abdul Basheer, penyertaan pada 2025 menyaksikan peningkatan amat membanggakan.

“Kami melihat semakin ramai belia tampil menunjukkan minat terhadap seni bacaan Al-Quran. Ini adalah satu perkembangan amat menggembirakan mengenai generasi muda. Mereka yang akan mewarisi amanah terus meningkatkan pembacaan dan penghayatan Al-Quran pada masa hadapan.

“Musabaqah ini bukan sekadar satu pertandingan, tetapi satu perjalanan membentuk jiwa.

“Kami berharap acara ini dapat melahirkan lebih ramai pelapis qari dan qariah yang bukan sahaja membaca Al-Quran dengan indah, bahkan mampu menghayati, mengamalkan dan menyebarkan kecintaan pada Al-Quran dalam kehidupan harian,” katanya.

Bagi musabaqah 2025, penyertaan dibuka kepada dua kategori umur – Kategori A: 10 hingga 14 tahun dan Kategori B: 15 hingga 19 tahun.

Sambutan amat menggalakkan dengan seramai 36 peserta. Daripada jumlah itu, 18 peserta berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir, iaitu 10 daripada Kategori A dan lapan daripada Kategori B.

Pada peringkat akhir, Atmam Zubayr Mohamed Nurnizam, seorang pelajar berusia 11 tahun, muncul sebagai johan Kategori A, manakala Haziq Zulkifli, 16 tahun, dinobatkan pula sebagai juara Kategori B.

Bacaan mereka menonjolkan mutu tajwid, kelancaran, adab penampilan dan penghayatan makna yang baik, menurut para juri.

Musabaqah itu turut diserikan dengan sesi tadabur (renungan) surah, perkongsian ilmu Al-Quran, serta persembahan nasyid oleh peserta jemputan. Seramai 140 hadirin memeriahkan acara tersebut, yang menurut Encik Zuraimi menunjukkan sokongan padu masyarakat terhadap program berteraskan Al-Quran.

Ia berakhir sekitar 12.30 tengah hari, menandakan satu lagi lembaran sejarah dalam usaha Masjid Ar-Raudhah menyemarakkan pembacaan Al-Quran.

Encik Zuraimi juga berkata ‘Musabaqah Murottal Al-Quran 2025’ bukan hanya sebuah acara, tetapi satu manifestasi komitmen masjid tersebut dalam memupuk legasi pencinta Al-Quran yang diharapkan terus mekar daripada generasi ke generasi.

Menurut beliau lagi, pertandingan itu dapat menjadi mangkin bagi pembentukan generasi muda yang dekat dengan Al-Quran dan berperanan sebagai pewaris kesinambungan ilmu.

“Pertandingan ini mampu menyuburkan kecintaan remaja terhadap Al-Quran sambil membina keyakinan, disiplin dan akhlak baik.

“Kami mahu mereka membesar sebagai generasi yang bukan fasih membaca Al-Quran sahaja, bahkan mempunyai jati diri yang teguh dan pegangan Islam yang kukuh,” ujar Encik Zuraimi.

SEKILAS

Cara memberi sumbangan kepada projek peningkatan Masjid Ar-Raudhah:

1. PayNow ke: UEN S93MQ0024E. Isikan ‘Infak MUP’ dalam ruangan rujukan. Selepas membuat sumbangan, sila WhatsApp ke talian 9461-4306.

2. Pemindahan bank ke akaun semasa OCBC 501-806368-001.