Penumpang bas awam yang memainkan muzik dengan kuat atau meletakkan kaki di atas tempat duduk atau melakukan perbuatan lain yang mengganggu, bakal berdepan denda sehingga $500 mulai 23 September ini.

Langkah di bawah peraturan baharu itu bertujuan memastikan persekitaran perjalanan yang lebih selamat dan selesa, dan saling bertimbang rasa.

Kesalahan yang lebih berat, seperti menyebabkan halangan atau bahaya di pusat pertukaran bas dan terminal, atau mengotorkan bas atau kawasan berkenaan, boleh didenda sehingga $5,000.

Demikian menurut Penguasa Pengangkutan Darat (LTA) pada 21 September.

Menurut LTA, setiap penumpang perlu memainkan peranan dalam mewujudkan “suasana perjalanan yang bertimbang rasa dan menyenangkan”, kerana pengangkutan awam adalah ruang untuk kegunaan bersama.

LTA akan terus bekerjasama dengan pengendali bas awam untuk menggunakan pertimbangan sewajarnya dalam menangani kes penumpang yang tidak bertimbang rasa, khususnya mereka yang mempunyai masalah kesihatan fizikal atau mental.

Bagi menguatkuasakan peraturan ini, kakitangan tertentu daripada empat pengendali bas awam, termasuk pemeriksa tiket dan kakitangan pusat tukaran bas, boleh mengeluarkan notis rasmi kepada penumpang yang disyaki melakukan kesalahan.

LTA kemudian akan menjalankan siasatan lanjut.

Pilihan untuk anda

Lihat berita utama daripada semua kategori di satu tempat.
penyeludupan vape, wanita Singapura, etomidate

Wanita S’pura ditahan di Batam cuba seludup 40 kartrij vape etomidate

Sep 21, 2026 | 4:07 PM
ustaz aiman khalid, pakej umrah, gangguan seksual tiktok

Syarikat pakej umrah henti ‘live’ TikTok selepas kakitangan wanita terima komen berunsur seksual

Sep 21, 2026 | 6:18 PM
Seorang pekerja majlis bandaran mengalihkan barangan daripada sebuah unit flat lima bilik di Blok 971 Hougang Street 91 pada 10 Januari 2025, sehari selepas kebakaran berlaku di unit berkenaan yang mengakibatkan tiga maut.

Siasatan: Keluarga maut dalam kebakaran Hougang tolak bantuan HDB kaitan isu sorok

Sep 21, 2026 | 5:16 PM
tarian Siva Samoa, perkahwinan kejutan, budaya Samoa

Pengantin perempuan buat kejutan tarian tradisional Samoa buat keluarga suami

Sep 21, 2026 | 4:43 PM
Pelajar, Madrasah

Majlis Selawat Perdana kumpul $30,000 bagi pembangunan Madrasah Alsagoff

Sep 20, 2026 | 4:33 PM
bas ekspres singapura KL

Dari S’pura ke KL: LaLaport tawar pilihan baharu penumpang bas ekspres

Sep 21, 2026 | 5:30 AM
Bakal bintang EPL?

Musim baru, bintang baru: 10 pemain EPL yang menarik perhatian

Aug 23, 2026 | 5:30 AM
Singapore, Arab Saudi, Arab Saudi, ekonomi, economy

Transformasi Saudi buka peluang ekon bagi S’pura

Apr 25, 2026 | 5:30 AM
jemaah, tahap, kesihatan, haji

Saudi umum syarat kesihatan ketat musim haji 2026

Oct 23, 2025 | 10:34 AM
Hamzah Adon (kanan) dan anaknya, Annsah Fariyah, saling memujuk hati mengenang pemergian isterinya, Allahyarhamha Anita Wansi, kerana barah pada 22 Ogos 2023.

Hamzah Adon gagahi semangat, sambut Syawal kedua tanpa isteri

Mar 30, 2025 | 5:30 AM

Menurut LTA, pemandu bas tidak diberi kuasa mengeluarkan notis sedemikian “agar tidak menjejas tugas utama mereka mengendalikan bas dengan selamat”.

Bagaimanapun, mereka boleh menasihati penumpang supaya menghentikan perbuatan yang mengganggu dan meminta mereka turun daripada bas jika enggan mematuhi arahan.

Jika penumpang enggan bekerjasama, pemandu bas boleh meminta bantuan pusat kawalan operasi bas atau polis.

Dalam kenyataannya, LTA berkata penalti baharu itu sejajar dengan pengangkutan rel, dengan mengutamakan keselesaan penumpang lain dan kelancaran perkhidmatan bas ketika menangani gangguan di dalam bas.

Pada Mac 2025, Menteri Negara (Pengangkutan merangkap Kebudayaan, Masyarakat dan Belia) Encik Baey Yam Keng, yang ketika itu Setiausaha Parlimen Kanan bagi Pengangkutan, memberitahu Parlimen bahawa kuasa pemerintah menangani tingkah laku penumpang bas lebih terhad berbanding pengangkutan rel.

Peraturan baharu kemudian diluluskan Parlimen pada Oktober 2025 untuk mengawal tingkah laku penumpang bas bagi mencegah perbuatan yang tidak bertimbang rasa.

Ketika itu, Menteri Negara Kanan (Pengangkutan), Encik Murali Pillai, berkata peraturan berkenaan akan berpandukan Akta Sistem Gerak Cepat.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
LTA dapatkan pandangan orang ramai tambah baik pengangkutan awamNov 15, 2025 | 6:44 PM
Tangga tempat duduk bas elektrik direndahkan bagi warga emasOct 31, 2025 | 5:29 PM
penumpangBasdendaAktaPenguasa Pengangkutan Darat (LTA)pengangkutan awamperbuatan tak senonoh