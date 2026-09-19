Seorang penunggang basikal berusia 16 tahun ditangkap kerana tindakan melulu yang menyebabkan kematian berikutan kemalangan yang melibatkan seorang lelaki berusia 74 tahun.

Polis berkata mereka menerima panggilan meminta bantuan di Blok 741, Yishun Avenue 5 pada 11.45 pagi pada 15 September.

Pasukan Pertahanan Awam Singapura (SCDF) membawa lelaki berkenaan, yang merupakan seorang pejalan kaki, ke Hospital Khoo Teck Puat, di mana beliau kemudian meninggal dunia, kata polis.

Remaja lelaki itu telah ditangkap atas kesalahan melakukan perbuatan melulu yang menyebabkan kematian dan siasatan sedang dijalankan, tambah polis.

Seorang lelaki bernama Tan Bo Xue, yang menyatakan bahawa beliau adalah anak kepada mangsa yang berusia 74 tahun itu, telah membuat rayuan di Facebook pada 16 September untuk mencari saksi kejadian.

Tan Bo Xue mengenal pasti warga emas berkenaan sebagai bapanya, Tan Liang Kwong.

Beliau kemudian menyatakan bahawa bapanya telah meninggal dunia pada 17 September.

Beliau berkata kemalangan itu berlaku berdekatan sebuah cawangan restoran makanan segera Jollibee di stesen minyak Caltex yang terletak berhampiran simpang Yishun Avenue 5 dan Yishun Street 11.

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Blok 741 Yishun Avenue 5 terletak berhadapan stesen minyak berkenaan.

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