Sebanyak 42 perniagaan diiktiraf di bawah Skim Perniagaan Warisan SG, termasuk 21 perniagaan di kawasan Kampong Gelam dan Chinatown. - Foto ZAOBAO

NHB perkenal daftar dalam talian promosi perniagaan warisan S’pura Trut perkenalkan sokongan perundingan yang disesuaikan bulan ini untuk menangani cabaran atau jurang yang dihadapi perniagaan supaya dapat membangunkan huraian yang sesuai.

Tidak lama lagi, orang ramai boleh melungsuri daftar dalam talian untuk mendapat tahu lebih lanjut tentang perniagaan warisan Singapura.

Ini sedang Lembaga Warisan Negara (NHB) membangunkan daftar perniagaan, yang disasarkan terhadap pengunjung tempatan mahupun antarabangsa yang ingin menyokong perniagaan warisan atau melibatkan diri dalam pengalaman warisan.

Daftar ini dijangka siap bulan depan.

Menjawab pertanyaan Berita Harian (BH), NHB berkata ia juga akan melancarkan kempen pemasaran bagi mempromosikan sebanyak 42 perniagaan yang diiktiraf dengan Anugerah Skim Perniagaan Warisan.

Skim Perniagaan Warisan SG diperkenalkan pada Oktober 2025 untuk mengiktiraf perniagaan warisan dan menggalak orang ramai menghargai nilai budaya mereka.

Sejauh ini, 42 perniagaan telah diiktiraf di bawah skim ini, termasuk 21 perniagaan di kawasan Kampong Gelam dan Chinatown.

Nasib dan cabaran yang dihadapi perniagaan warisan mula mendapat perhatian ramai baru-baru ini apabila Restoran Pariaman yang berusia 78 tahun mengumumkan penutupannya.

Ini sekali gus menimbulkan perbualan hangat tentang cabaran yang dihadapi perniagaan warisan untuk bertahan dalam era moden, dengan antara keprihatinan merupakan harga sewa yang melambung.

Seiring itu, NHB mengulas lanjut bahawa mereka akan membantu mempromosikan perniagaan warisan yang telah diiktiraf dengan antaranya, menghasilkan video yang memaparkan kisah perniagaan tersebut yang kurang dikenali, perkongsian tentang cabaran yang dihadapi, usaha untuk berinovasi, kehidupan seharian peniaga, serta peranan mereka dalam terus menghidupkan warisan masyarakat mereka.

Perniagaan juga akan menerima aset fizikal lain seperti risalah, sepanduk dan perkhidmatan fotografi percuma bagi menyokong usaha promosi mereka.

Jurucakap NHB berkata:

“Perniagaan warisan adalah sebahagian penting dalam identiti kebudayaan dan warisan hidup Singapura, mencerminkan tradisi yang dihormati merentas masa dan menyumbang kepada kepelbagaian masyarakat kita.

“Sesetengah perniagaan warisan juga merupakan tunjang masyarakat yang memberi kembali kepada masyarakat dalam pelbagai cara dan berfungsi sebagai lambang kebiasaan dan penghubung antara generasi.”

Selain itu, NHB mula memperkenalkan sokongan perundingan yang disesuaikan bulan ini untuk menangani cabaran atau jurang yang dihadapi perniagaan supaya dapat membangunkan huraian yang sesuai.

Mereka juga berusaha menggalakkan perniagaan warisan agar memanfaatkan geran serta langkah sokongan sedia ada, antaranya Geran Transformasi Pertubuhan (OTG) yang bertujuan menggalak dan menyokong perniagaan dan pertubuhan warisan menghasilkan projek transformatif atau inovatif yang menyumbang kepada kemampanan dan daya maju jangka panjang perniagaan mereka.

Sejak OTG dilancarkan pada 2021, lebih 55 projek telah disokong, termasuk kedai makan Rumah Makan Minang, kedai kuih tradisional Deli Maslina, butik kebaya Kebaya by Ratianah dan kedai minyak wangi Sifr Aromatics.

Jurucakap NHB berkata melindungi warisan hidup merupakan usaha kolektif.

“Pemerintah tidak boleh mengekalkan perniagaan warisan tanpa sokongan daripada masyarakat, dan kami berharap warga Singapura dapat menyokong secara aktif usaha melindungi warisan hidup kita, dengan membantu mempromosi dan membeli daripada perniagaan warisan ini, yang akan menguatkan usaha oleh pemerintah dan menangani isu permintaan yang dihadapi oleh perniagaan sedemikian,” jelasnya.

Orang ramai boleh mencari tanda Perniagaan Warisan SG, yang menjadikan ia lebih mudah untuk mengenal pasti perniagaan yang telah diiktiraf.